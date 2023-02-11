國家出入境管理局發布公告，為便利粵港澳大灣區人才從事科研學術交流活動，自2月20日起在大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策，簽注持有人可在有效期內多次往來港澳，每次停留不超過30天。

香港作為國家對外的一個重要窗口，加上自身的國際化程度較高，新政策有助鼓勵內地包括科研及文教人才來港進行交流和服務，再次體現中央以切實到位的行動，大力支持香港發展成國際創科中心，加快灣區融合。

此次大灣區內地人才赴港澳簽注新政策，涵蓋科研、文教、衞健、法律等6類人才，而這6類人才正是香港最迫切需要的新興產業人才。香港人才流失問題嚴重，特首針對嚴峻的人才流失問題，提出一系列招攬「高端人才」的措施，包括開通「人才服務窗口線上平台」及推出「高端人才通行證計劃」，目標是每年招募至少3.5萬名高薪人士或是具有世界百強大學學歷的人才。港府「搶人才」的相關措施，再加上中央在粵港澳大灣區內地城市試點實施往來港澳人才簽注政策，為內地優勢人才來港科研、交流創造便利條件，對緩解香港人才荒能起到很大的效用。

人才簽注政策的實施有效促進灣區的人才、技術等更高效的流動，進一步滿足香港對人才交流交往的新需求。加上香港有「一國兩制」最佳制度保障，具「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，更享有大灣區建設的廣闊發展空間和機遇，正是對人才特別有吸引力之處，港府應發揮好優勢，打造人才高地。人才簽注的推出正值香港與內地全面通關，措施將有助促進大灣區內人才互動，並為香港以至整個大灣區注入強大的發展動能，達致互利共贏。