美霸是第二次世界大戰後搞冷戰侵略別國之王，已完全取代英國殖民主義，顛覆手段無出其右，美霸導演香港反中亂港勢力顛覆特區政府，破壞我國國家安全陰謀大敗，便出手打「和平獎牌」遮醜，提名漢奸黎智英、陳日君、鄒幸彤、何桂藍、李卓人和新生代漢奸黃之鋒等6人競逐諾貝爾和平獎，塑造反極權英雄、爭民主鬥士，抹黑香港庭審是迫害政治犯。

政治迫害的劇本，是為樹立反共反華烈士神主牌，誤導國際輿論，挽救頹敗軍心，目標有朝一日捲土重來，再圖顛覆香港、實現「和平演變」中國陰謀。對此，執權柄者若有眼不識美霸顛覆計策，真無話可說！為甚麼美國出動跨黨派議員和資深政客，推6港黑暴「港獨」頭目競逐諾貝爾和平獎？四大效應揭其奧妙。

名人撐台效應，美國由CECC主席史密斯、共同主席默克利，兩位前共同主席麥戈文和魯比奧等聯合發聲明提名作牌頭，提升道德榮譽感，拉大旗作虎皮，遮蔽6人賣國禍港的本質，好得作進一步的政治化妝。

殉道悲情效應，透過所謂和平獎的申請包裝，把他們打扮成民主鬥士、自由抗爭勇士的殉道者，樹立反抗極權統治神主牌，既抹黑中國，又劃花香港「塊面」，為抵抗者、為潛伏者，在各方面打強心針，好得把獄內外反中亂港勢力重新集結。

扣帽抹黑效應，把中國政府和特區政府扣上極權獨裁統治帽子，把《基本法》和《港區國安法》扣上惡法專制的帽子，把法庭、法官、司法機構及執法部門扣上親共政權統治打手帽子。

魚死網爛效應，明知6人罪無可恕，脫罪不得，必用盡其剩餘價值搞亂香港，破壞復治復興，從而達到利用香港遏制中國崛起目的。