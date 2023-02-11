美國總統拜登日前向國會聯席會議發表任內第二份國情咨文，除咗自詡經濟成就，免不了東拉西扯講到擊落中國「間諜氣球」事件，強調若中國威脅到美國嘅主權，「我們會採取行動保護國家」，而且「也做到了」！拜登睇怕好耐冇做「大佬」，否則何以連擊落一個流浪氣球都「超人救地球」上身？

講到經濟，美國債務已超28萬億美元，所謂「經濟成就」，根本不值一提。正如有美國學者指出，在俄烏戰事看不到結局嘅情況下，呢場戰爭可能嚴重破壞全球經濟穩定，造成短期和長期嘅混亂；假設俄羅斯總統普京係極其疲憊絕望，以至於戰場上使用了核武器，喺咁嘅情況下，一切都完了，全球股市崩潰幾乎可以肯定。學者嘅話，縱使係假設，亦提醒大家切勿過於樂觀主義！

呢，拜登認屎認屁之餘，美國勞工部公布，截至2月4日止當周，首次申請失業救濟人數達19.6萬人，按周增加1.3萬人，市場預期為19萬人；截至1月28日止當周，美國續領失業救濟人數168.8萬人，按周增加3.8萬人，預期為166萬人。所以話執政者如何吹噓政績，都敵不過基層人民叫苦之聲！難怪當佢侃侃而談如何解決經濟問題時，台下共和黨議員多次起哄！最好笑係佢老人家提到芬太尼嘅禍害時，部分共和黨議員大聲高呼「邊境！邊境！」指嘅其實係佢任由毒品經邊境流入國家！

拜登一直強調喺社會問題上，要打擊毒品，指芬太尼每年殺死逾7萬名美國人，應予以重視！其實，重視有用嗎？一如每屆新任總統都咬牙切齒要推行槍枝管制法，減少國內槍枝暴力。拜登上任至今，還不是忙着譴責暴徒、遺憾和在白宮下半旗悼念槍下亡魂！其次就係聽佢對中國一味喊驚受「威脅」！