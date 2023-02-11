作為英方喉舌的英國廣播公司（BBC），造謠作惡，劣迹斑斑，藉新疆疫情抹黑中國，單是針對新疆所謂「人權狀況」污衊，便是一再挑戰底線。BBC涉華報道熱衷編造謊言，不僅違背新聞職業道德，更充斥刻板偏見。事實上，BBC造假目的不僅是博取眼球，還充當宣傳工具，影響極其惡劣。中國外交部發言人痛斥BBC獲內地網民形容為「造謠廣播公司」。

言論自由是一項基本人權，新聞自由是言論自由的具體呈現，獲《基本法》保障。新聞從業員應竭力維護新聞自由，以公眾利益為依歸，應以求真、公平、客觀、不偏不倚和全面的態度處理新聞材料，確保報道正確無誤，沒有斷章取義或曲解新聞材料的原意，不致誤導大眾。若報道失實、誤導或歪曲原意，應讓當事人回應，盡快更正。應尊重個人名譽和私隱，避免侵擾個人私隱。傳媒機構擁有者及新聞行政人員，更有責任鼓勵和要求員工信守這些理念。

BBC採訪手法失德為人詬病，被踢爆後僅道歉了事，不斷重複犯錯，敗壞新聞工作者專業操守。在1995年，BBC記者被指使用偽造銀行文件等不誠實手段，誘騙已故戴安娜王妃受訪，揭露婚外情內幕，BBC事隔26年道歉，英王室炮轟BBC管理層庸碌無能。

BBC屢次製作專題報道，聲稱揭露中國黑幕，均被踢爆造假，特別是在涉疆問題屢見不鮮。2020年12月，BBC發布一則實地採訪新疆新聞，宣稱中國政府阻礙記者拍攝，對外指摘新疆工廠存在「強迫勞動」，卻被內媒揭發內容純粹是透過剪輯等方法編造出來，所謂阻礙拍攝，只是記者與保安員語言不通，加上記者無戴口罩引發事件而已。

事敗後，BBC拒絕收手，繼續抹黑中國。2021年2月，BBC發布一則自稱曾被性侵的新疆維吾爾族婦女新聞，成功煽動美國等地政府回應，中國外交部發言人指摘報道是「毫無依據地抹黑詆毀」。相隔大約一個月，BBC憑空造謠，聲稱中國將數十萬名新疆維吾爾人及其他少數民族轉移到離家較遠地方工作，從而減少新疆人口密度，遭到內地官媒反駁有關報道是編造假新聞。

在涉疆報道屢次出醜，BBC把矛頭轉向中國防疫政策，企圖分散其造假黑歷史。2020年12月，BBC報道新冠疫情如何改變武漢，當中的中文及英文版本影片雖然內容一樣，卻被揭發唯獨是英文版本加上一層色彩灰暗濾鏡效果，試圖誤導讀者這是不同的版本。

無可置疑，BBC報道立場偏頗根深柢固，每每暗藏粉飾大英殖民敍事，單從BBC把英國殖民非洲的歷史美化為「長久交流」，便足以在非洲公信力破產。BBC自以為主導世界輿論角力場，以立場先行及偏頗失實報道，已走向失去公信力的窮途末路。