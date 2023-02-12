正論：街頭暴力停不了　腥風血雨愁煞人

昨日本港在短短4小時內發生最少兩宗街頭血案，當中一宗更涉及南亞打手，全部受害者均血濺當場。事實上，香港街頭血案無日無之，黑幫仇殺如入無人之境，市民對治安轉壞愈來愈膽戰心驚。奈何執法部門至今未見對有關罪案予以重視，甚至認為香港整體治安穩定，明顯與市民觀感存在極大落差。

第一宗血案發生在旺角。昨凌晨3時許，一名18歲青年偕同一名男友人及兩名女性朋友，在洗衣街花園聊天，期間約5名本地男子及一名南亞惡煞突然殺出，當中一人持刀，向青年及其男友人施襲，青年登時血流如注；4小時後，元朗泰利街又發生血案，一名男子疑捲入爭女糾紛，遭兩名持牛肉刀男子斬傷手腳，所有人均疑有黑幫背景。

這只是本港街頭血案的冰山一角，僅南亞幫涉及的血案便非常猖狂，他們不是充當本地黑幫打手，就是同族內鬥，將香港街頭當成是羅馬鬥獸場。南亞治安毒瘤加上本地黑幫互相勾結，對香港治安的破壞力極之驚人。

奇怪的是，他們肆無忌憚天天劈友，警方事前居然收不到半點風聲。須知警方每年的「線人費」動輒逾億元，又有臥底警員潛伏黑幫之內，為何仍然無法遏止黑幫仇殺？仇殺背後，除了少數涉及爭女糾紛，更多是涉及毒品利益分贓不勻。毒品向來是警方重點打擊的罪案，也是黑幫最大的財政來源，偏偏近年上億元的特大毒品案皆由海關所破，警方執法無力，究竟是不能也，還是不為也？

數字最能說明問題。去年首3季本港整體罪案共有49,927宗，較去年同期增加4.4%，整體破案率僅為31%。當中涉及三合會相關罪案為1,402宗，比上年同期增加14.4%。本港治安惡化，已是不爭的事實。

治亂港，用重典。本報為民喉舌，是全港最早揭穿南亞假難民與黑幫有着千絲萬縷關係的傳媒機構，惟有退出《禁止酷刑公約》、將假難民即捕即解，或最低限度重設禁閉式難民營，香港才有可能重現平靜；本報亦一再諄諄進諫，提醒港府加強打擊黑惡勢力，對黑幫千萬不能心慈手軟，無非希望還市民一個安全城市。奈何高官置若罔聞，不但對假難民笑面相迎，每年狂燒十多億元養肥治安毒瘤；掃黑除惡更是放軟手腳。更不必說，打劫珠寶錶行頻仍，綁架撕票再現，人人自危。

新政府被形容為「武官治港」，市民寄望殷切，然而上任至今，市民依然未看到武官有何過人之處。反而南亞幫亂港、毒品禍港、黑社會殘港、老鼠橫行香港則愈演愈烈，由治安到衞生，由經濟到民生，皆亂象叢生。近年移民潮絡繹不絕，香港人走夾唔抖，箇中原因是甚麼，難道不值得反思？

所謂君子不立危牆之下，這兩年來本港已流失了14萬勞動人口，港府繼續對治安惡化漠不關心，恐怕出走的數字沒有最多，只有更多！香港長久以來的優勢，一是健全的法制，二是安全的居住環境，詎料在號稱由亂入治、由治及興的新時代裏，進來的是南亞假難民，出走的是地道香港人，情何以堪！