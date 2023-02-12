娛圈單打：又一個韓星沉淪　染毒癮自毀前途

Take嘢，衰硬！呢句香港禁毒口號，唔知一班沉淪毒海嘅韓星聽過冇？南韓36歲影帝劉亞仁驚爆涉嫌濫用麻醉劑異丙酚，遭警方立案調查兼禁止出境，粉絲還在震驚之中未懂反應，詎料韓媒再踢爆，劉亞仁本月初由洛杉磯返國，甫抵達機場即被帶往搜身，隔天再到警署受查，警方懷疑他可能還吸食其他毒品，當場拔去其160根體毛送往化驗，其尿液檢驗亦對大麻呈陽性反應。

劉亞仁憑《地獄公使》、《極速首爾》等Netflix原創影集而為香港觀眾所熟悉，2015年更憑電影《思悼》演出世子一角獲得青龍獎影帝，在南韓早已躋身一線，跟宋慧喬更是情同姊妹。

其性取向亦一直是輿論焦點，近年他不避嫌疑，公開與男朋友親密合照，只欠正式宣布出櫃而已。怎想到在事業如日中天之際，竟然爆出吸毒醜聞，事業隨時一鋪清袋？

有指他因為整容而對異丙酚上癮，是耶非耶，還有待調查；儘管有些人以為大麻不是毒品，但在當地依然是違禁品。根據娛樂圈慣例，舉凡涉毒的明星皆沒有好下場，紅極一時的朴有天，直到現在都無法在南韓復出，已可見一斑。至於河正宇、朱智勛涉毒後憑《與神同行》再度翻紅只屬少數，且經歷了相當長的低潮期，直到現在仍有爭議。例如有劇集欲找朱智勛飾演醫生，便被網民翻舊帳揚言罷睇。劉亞仁未來星途如何，實在不容樂觀。

有口痕友謂，即場拔出160根體毛咪痛到飛起？唉，痛到飛起還是其次，家人、朋友以至粉絲心痛才是最慘情。企硬唔Take嘢，真係咁難？