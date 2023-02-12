世界視線：供烏坦克效成疑　再要戰機了無時

烏克蘭總統澤連斯基日前秘密訪英，罕見地乘C17軍用運輸機到達倫敦外圍軍用機場，傳媒短時間內才接到通知。澤氏先往唐寧街10號與英國首相辛偉誠會談一小時，之後在英國國會發表演說，在白金漢宮會見英國國王查理斯三世。英國政界的反對聲音，質疑執政保守黨是否在這安排上是獨來獨往，沒有和美國及歐盟成員國溝通？

澤連斯基其後往巴黎會見法國總統馬克龍及德國總理紹爾茨並進行會談，繼而參與歐盟領袖特別峰會，這一切活動的最大目的就是希望得到北約提供戰機。

雖然有消息傳出英國及美國均有烏克蘭軍人接受駕駛戰機訓練，但無論辛偉誠、馬克龍、紹爾茨以及美國總統拜登，都沒有確認會供應戰機。

就德國供應烏克蘭豹2坦克一事，紹爾茨也只向傳媒表示一切在盡快安排中，沒有確定的日期。德國輿論界最近已有不少聲音批評紹爾茨一方面向烏克蘭開始提供豹2坦克，但另一方面聲明這不代表歐盟及德國向俄羅斯發動戰爭，是矛盾的說法。

而德國軍事及俄羅斯專家Prof. Gerhard Mangott教授就分析，英、法、德及美國的領導人沒有具體承諾供應戰機給烏克蘭，是審慎的策略，因為向烏克蘭輸出豹2坦克，已經要面對嚴重的運輸、維修保養、燃料彈藥供應及最困難的操控人員訓練等問題，戰機會是更大的困難和考驗。目前俄羅斯趁北約重坦克武裝還未來到就在發動全面攻勢，準備全面佔領頓巴斯，完成特別軍事行動的首個軍事目的。

美國軍事專家Scott Ritter就認為，在如今俄羅斯發動新攻勢下，若4月前有巨大成果，北約成員國供應的重坦克到來也恐怕成不了改變形勢的作用，屆時供應也不會積極，俄烏戰爭只會走向談判。他表示，北約國根本不會真正供應戰機，因為它會首先顧慮到這會將俄烏戰爭嚴重升級。此外，訓練烏克蘭習慣駕駛蘇式系統戰機的機師轉到歐美系統，其實非常困難，即使有半年的訓練，也遠不足夠，他們面對俄羅斯老經驗飛行員，加上俄羅斯防空體系非常強大，他們恐怕只是在駕「空中棺材」。

德國政界及輿論普遍支持紹爾茨堅定不支持供應戰機，更有政界人士及軍事專家警告他今次不要再像豹2事件出爾反爾。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻