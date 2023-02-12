功夫茶：一意孤行選啟德　自說自話誇啦啦

心理學家早已證明，除咗有自卑感嘅人外，大多數人總係高估咗自己嘅見識、才華和本領。呢種妄自尊大，見諸港產官僚，確係十分之貼切！嗱，唔好話差佬將善意批評當「偏頗」，港產高官都當民意如放屁，你反對佢當唱歌，一意孤行睬你都傻！

各位，「簡約公屋」甫推出就因造價高、選址啟德而變成「惹火尤物」，功夫茶之前都列出唔少學者、議員、居民反對嘅理由和理據，尤其選址啟德繞過諮詢，政府以為快刀斬亂麻，就唔使畀人問候阿媽，誰知引來一浪接一浪嘅反對和批評，該區居民更因切身利益受威脅，例如屆時多咗幾萬人入住，恐交通「塞爆」，至於有過萬個簡約公屋單位，選址落喺其中一幅位於啟德嘅商業核心區，會否破壞地區環境，並影響附近樓價，都令買咗呢區樓嘅唔少中產反感，難怪有居民揚言會司法覆核。

儘管民間反對聲音激烈，社會對簡約公屋爭議仍大，奇怪嘅係議員邊鬧邊投贊成票，立法會工務小組又照批，喺好多嘢未曾釋疑及釐清下，有議員狠批係「情感挾持理智」，亦有議員指政府提交給立法會嘅文件，雖然大致上有交代，之不過細節仍然不足，因此再次去信房屋局局長何永賢，提出12項問題，希望得到相關資料以解疑惑。

講真，喺咁多疑慮、反對和爭議下，涉及149億元、用以興建第一批共4個簡約公屋項目嘅撥款已獲批，依家有待財委會再審議，相信議會又係密響call、冇甩拖嗰隻，冇乜人要等，一致贊成自不然又高唱入雲！

高官政策，涉及民生，即使粗疏，都唔會有乜障礙，加上官僚只要臉皮夠厚，如俗語所講，瓦荷包，有幾個錢就噹噹響，一樣先聲奪人！呢嗱！官僚尋日又喺大氣電波放言，強調選址啟德有N咁多好處！佢話啟德作為第二個核心商業區，目標完全不變，甚至可比當年構思嘅更快出現。佢話，與啟德鄰近嘅觀塘及九龍灣商業樓宇，可起到協同效應，而觀塘及九龍灣嘅商業樓宇正不斷更新，認為簡約公屋及正在興建嘅過渡性房屋，可起到催生社區嘅作用。一句「協同效應」果然妙不可言，功夫茶相信如果簡約公屋起喺半山區或高官居住地段，其「協同效應」就係拉近貧富差距，你睇，我鄰居係某大人，行幾步路就經常撞到某天王巨星添！

仲有仲有，簡約公屋就係起得快好世界，傳統公屋快極都要5至7年，簡約公屋頂多兩年多，歲月忽已晚，思君令人老吖！7年同兩年係兩碼子事，快起快享受，「房事暢通，生活輕鬆」，政府有信心喺2026至27年將公屋輪候時間縮短至4.5年！王婆賣瓜，自賣自誇，出嚟威，識搶咪！得就得，唔得又唔使返順德，好官我自為之！