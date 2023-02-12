美國對華的政策是長期而又有大局觀念，或許是二次大戰前後美國學術界從德國引進不少人才，這使得美國的戰略勝於英國的實用主義，而偏近德國傳統。

二次大戰後，美國初是扶助國民黨政權，希望趁日本戰敗、歐洲列強衰落，可佔據亞洲最大國家的中國。中共打敗國民黨，社會主義革命成功，韓戰、越戰更與美國抗衡，美國便扶助日本，作為對華和美國在亞洲的主要基地。軍事上日韓連成一體，經濟上最初是為了軍政的支持，可是日本復興，威脅美國，美國便用中國，先聯華對抗蘇聯，也因中國改革開放，重返美國控制的國際體制，相對可信任，便用中國來從經濟打垮日本對美國的威脅。

然而中國乘機復興，規模更勝日本，且中共在蘇聯瓦解後並沒有隨之崩潰，中共的意識形態、組織體制還是堅持下來，經濟復興更使中共有了強大的資源和人民的信任。雖說是和平崛起，但經濟上美國變為依賴中國。中國的舉國體制在中共主導下趕超歐美，2014年已是全球實質最大經濟體，也為保政權，加強國防，回復初心，勵精圖治，儼然與美國平起平坐。

對美國來說，中國比起日本的經濟威脅，多了軍事、政治挑戰，中國的成功更形成其他國家倣效的典範，同時威脅美國的文化霸權。美國因此從2010年代起，全力對付中國，近年更公開地把中國列為頭號對手，從對付日本用的經濟政治壓迫，到顏色革命，無所不用其極。當前最主要的是與中國脫鈎，打掉中國的經濟基礎，但脫鈎需時，於是可見的是重施對付俄羅斯的《明斯克協議》式的欺騙，假裝與華和解，爭取時間來部署與華經濟脫鈎，最近歐美大量加工訂單調離中國，便是迹象。海外加工轉移涉及新投資、建體制，非三、五年不為功。

同時，美國拉攏印度，以印度龐大人口紅利推動的工業化來與中國競爭。印度的規模大於日本，足以挑戰中國，加上美國扶植的海外加工基地的低成本中心，如墨西哥、越南等，中國面對的國際競爭壓力大於日本當年。此所以美國對印度是百般退讓、遷就，在限制中國人往美國留學之時，開放印度學生來美補替。

中國應對，需在脫鈎威脅下調整經濟政策，開拓歐美以外市場，深化內循環。經濟能保不失，才可在政治、文化、軍事上抗美。