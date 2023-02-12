去年2月24日俄烏之戰爆發，全世界就把這場西半球的戰爭，和東半球可能發生的台海武統之戰聯繫在一起。聯繫之一，是美國拿烏克蘭當槍使，圖削弱乃至打垮俄羅斯，再乘勢全力打垮中國——這個美國本世紀最大的戰略敵人。聯繫之二，是美國從俄烏之戰中通過軍事作戰和對俄羅斯的制裁，「總結」繼而打垮中國的經驗。聯繫之三，是測試和離間中俄戰略合作關係。

聯繫之四，是觀察大陸會否和怎樣利用俄烏之戰的機會，對台展開武統施壓。聯繫之五，是台灣和美國的所謂「共同防禦」、抗擊大陸武統會作何調整。聯繫之六，是大陸方面的武統作戰計劃會從中受到甚麼啟發和調整。聯繫之七，是這場戰爭會怎麼影響中美關係、中俄關係、美台關係、兩岸形勢、中歐關係，以及中國與日本、南韓等印太地區美國「盟友」之間的關係。

俄烏之戰已經打了近一年，上述七大聯繫一直在動態發展，戰場形勢和國際形勢正進入關鍵時刻。俄烏正在頓巴斯地區展開據稱是關乎「國家存亡」的大決戰，俄方已調集30萬（有說是50萬）大軍，烏克蘭已得到和將得到美國西方的先進武器，北約有大批「能征善戰」的僱傭兵將加入戰鬥，這場決戰將在未來一個月內打響。這場決戰，當然不至於決定俄烏的政權存亡，但關乎國家榮辱，關乎國土版圖、主權得失、未來興衰。

從總體形勢看，俄烏之戰的戰略主動權始終在俄國手裏，去年9月後烏軍雖然反攻奪回了一些失地，但並未奪得整個戰場主動權，之後俄軍又奪回失地。雙方反覆鏖戰，烏軍有生力量的消耗大於俄方，補充難以為繼，烏克蘭的戰爭能力、生產能力、經濟能力、動員能力就要殆盡，再打下去完全靠美國西方全方位支援。今次決戰，俄軍拿下所有失地是大概率的，俄軍再揮師基輔拿下更多地方或逼烏簽城下之盟，也是完全可能的。這個結果最是震暈美台，必惶恐不安也。