最近有班移英黃人向英爹投訴，聲稱他們的強積金被滙豐銀行限制領取，英爹果然夠義氣，立即替他們出頭。英國國會一個跨黨派委員會煞有介事發表報告，指摘滙豐的做法對離港人士造成困難，「道德上」有錯誤立場，甚至上綱上線扯到「打壓人權」。滙豐如何回應？該行強調尊重人權，但與所有銀行一樣，都必須遵守開展業務地區的法律和監管機構指示。

滙豐的回應有理有據，可謂四両撥千斤，讓英國政客和黃人們無可辯駁。任何企業在香港經營，都必須遵守香港法律，接受有關部門監管，這是最基本的常識，難道英國政客不懂？殖民時代英資企業在香港普遍擁有特權，但回歸後所有企業均一視同仁，滙豐也不例外，事情就是這麼簡單。

強積金法例規定，在六項特定情況下，可於65歲前提前提取強積金，包括提早退休、永久性地離開香港、完全喪失行為能力、罹患末期疾病、小額結餘、死亡。移英黃人也許自認符合「永久性離開香港」這一條，問題是如何證明？這班人絕大多數持BNO赴英，而中方早就宣布不再承認BNO作為有效旅行證件和身份證明，即是說他們不能以BNO來證明自己移居英國。何況根據英國推出的所謂「5+1」計劃，BNO持有者必須居住滿5年後才能申請永久居留權，誰知他們到時是否符合居留條件？誰能保證他們日後不會回流香港？所以，滙豐不讓他們提前領取強積金，完全合情合理合法，英國政客和黃人們純屬無理取鬧。

老實說，若黃人們希望靠強積金在英國生活，還是趁早死了這條心吧。英國通脹居高不下，衰退危機揮之不去，那點強積金到底能撐多久？英國零售商協會數字顯示，去年12月食品通脹率持續飆升，從11月的12.4%升至13.3%，創下有紀錄以來最高數字。展望2023年，對消費者和企業而言將是另一個艱難的一年，因為通脹完全沒有減弱迹象。面對此情此景，那些移英黃人只能自求多福，找到工作的必須好好珍惜，還沒找到工作的就加倍努力，洗大餅也好，送外賣也罷，千萬不要嫌棄。

英國內政部官員日前沾沾自喜表示，兩年來英國已向14.5萬港人批出BNO簽證，對英國社會及經濟帶來重大貢獻。沒錯，如果移英黃人都能提前領取強積金，對英國的貢獻豈不是更大？