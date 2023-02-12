解決房屋問題已成「硬任務」，中央寄望極殷，在這樣的情況下，港府絕對不容有失，由是有了「簡約公屋」這個「三不像」的東西。它既不是傳統公屋，又不是過渡性房屋，更不是徙置區。有人形容為「天價積木」，雖不中亦不遠矣，皆因其造價高達260億元，計劃用兩年落成，用5年即拆，能否解決上樓難無人能知，更似做實驗而已。

本來，不管黑貓白貓，能捉老鼠就是好貓。港府為了幫助基層改善居住環境，在未輪候到公屋前先入住簡約公屋，也算用心良苦，惟選址又惹起爭議，當中最多人反對是啟德世運道，皆因不少中產在該區置業。然而，從立法會工務小組委員會匆匆通過第一批共4個簡約公屋項目逾149億元撥款可見，港府是鐵了心犧牲中產利益，而議員們亦不敢反對，做做戲，表表態，一樣投下贊成票。

事實上，港府吹噓啟德核心區已久，揚言要將之打造成第二個中環。吹了廿多年，總算有了一個郵輪碼頭，啟德體育園亦叫做正在興建，也有了一些所謂的「豪宅盤」，惟智慧九龍東至今未見蹤影，單軌鐵路不了了之，連黑暴期間遭人破壞的智慧燈柱都不敢再裝攝錄鏡頭，意義盡失。這正是港產官僚做事好大喜功、眼高手低、半途而廢、蹉跎歲月的證明。

簡約公屋落成後，有關地區一下子各多了數萬人口入住，交通配套卻未見增加，政府說得不清不楚，一副「煮到埋嚟至算」的模樣，居民怎能不擔心？再說，啟德新樓樓價不菲，多少中產窮畢生積蓄在該區置業，擔心被簡約公屋拖低樓價亦是人之常情，但港官同樣置若罔聞，甚至揚言誰反對簡約公屋，誰就是沒有獅子山下精神、誰就是沒有同理心。大石砸死蟹，奈何！