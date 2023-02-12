美國總統拜登面對國內的經濟難題，理應自顧不暇，但他還是喜歡越俎代庖，替別人擔憂。最近拜老頭接受訪問，指中國國家主席習近平的工作不好當，因為中國經濟發展的勢頭欠佳。外人不知就裏，乍聞拜老頭的言論，定然以為美國經濟正在高速飛躍，而中國則蝸步前行，才會招來山姆大叔的憐憫目光。然而事實卻是相反，國際貨幣基金組織剛發表報告，預測2023年全球的經濟增長率，美國會增加1.4%，中國則增加5.2%，兩者比較，誰是蝸牛，誰是捷兔，一目了然。

拜登老矣，更沾上了上任總統特朗普的習氣，喜愛輕言妄談。去年上半年，拜老頭曾揚言，2022年美國的經濟增長率會超越中國，過了大半年後，明明勢頭並未如他所願，我以為他會改口，豈料到了年尾，此君仍然口硬，竟然再將上半年的錯誤預測，當眾重講了一遍。及至2023年1月，成績表終於出爐，2022年美國的經濟增長率是2.1%，中國是3%。事實證明，要墮在後面，跑得氣喘如牛的，仍然是那肥腫難分的山姆大叔。

中國經歷了3年新冠疫情困擾，經濟發展受到阻礙，是其理固然之事，但這不獨是中國的現象，而是全球共同面對的問題。拜老頭一味尋找別人眼中的沙粒，卻不管自己眼中的柱樑，委實可笑。即便是2020年至2022年，這3年受疫情困擾的期間，中國經濟增長率仍較美國高出合共8.7%，既是如此，中國的發展又何勞美國人掛憂？

反倒2023年是西方陣營最應該擔心的年頭，美國經濟增長率預測約為1%，看來已十分糟糕，但原來在西方七大工業國之中，這成績已算是中規中矩，等而下之如英國者，可能還要面臨經濟衰退呢。