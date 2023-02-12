美國聲稱再遭不明飛行物闖入領空，白宮國家安全委員會發言人柯比指，一個體積有如一輛汽車的飛行物，上周在阿拉斯加約4萬呎高空飛行，總統拜登下令擊落。美方相信飛行物不屬於任何政府，此事引出若干讓人思考之處。

首先，若這飛行物不屬於任何政府，它會否來自民間？雖然美方指這飛行物遠較早前進入美國領空的中國氣球體積小，但誰可寫包單那些不屬於任何政府的單位，甚或民間，既然已掌握製造龐然大物飛上4萬呎高空的技術，那麼要炮製高約60米的大氣球，反而會是難比登天的天方夜譚？之前有走佬英國黃人KOL質疑中國指探測氣球為民用的說法，認為哪會有民營單位有此能耐，如今看來，有人即使雙目健全，視野其實也有眼等於爆眼。

雖然維港、觀塘、天水圍近年也曾有市民報稱發現不明飛行物體，但向來愛自稱是「被上帝所揀選」的美國人，實情應是「被不明飛行物體所揀選」。去年5月，美國國會舉行近50年來首場針對不明飛行物體的聽證會，國防部高官公開解密影像檔案，展示所拍得的無法解釋空中飛行物體。以往老美多是目送不明飛行物赫然出現再悄然而逝，這次以「對民航安全構成合理威脅」為由擊落「飛天車」則較為少見，美方選擇如此敏感時刻釋放此一消息，不會沒有用意。

本欄無意效法黃人KOL發表「唔排除將來美國派飛機去幫其他盟國擊落中國氣球」，皆因戰機出動、發射炮彈索價不菲，就算老美肯打折兼有傻不楞登者躍躍欲試，但為的只是美國聲稱的「間諜氣球」而已，一個月請美軍來府上打一次炮，可撐多久？「飛天車」事件似欲將焦點從中國身上移開，正如白宮過去也屢為拜登失言補飛一樣，一拉一放是老美的對華作風。