特首李家超日前結束中東之行，此行不僅簽署了13份合作備忘錄及意向書，涵蓋金融、創科、能源等多個領域，亦拜訪了包括沙特阿美等多個國營企業和基金，鼓勵對方來港上市，共拓商機。港府積極走出去說好香港故事，善用香港優勢「搶企業、搶資金」，帶來機遇無限。特首形容這次是友誼之旅、開拓商機之旅、推廣香港優勢之旅。

中東是一帶一路合作倡議的重要節點之一，一直積極參與一帶一路發展，在航運、金融等多個領域與中國有深入合作。特首這次訪問中東，反映香港積極參與、推動一帶一路倡議，積極融入國家發展大局，也是履行習近平主席在去年中阿峰會上的講話精神，為香港發展增添動能，及協助強化中央與中東國家的聯繫，鞏固推展經貿、能源、金融等合作。

香港作為全球首屈一指的國際金融中心，資金自由流動，法律、會計等制度與國際接軌，亦是全球最大的離岸人民幣樞紐，與內地市場互聯互通。香港的金融、創新與專業服務發展更得到中央大力支持，擁有難以比擬的獨特優勢。中東企業來港上市除了能為港企開拓新市場，亦能為中東企業打開進入大灣區及中國內地龐大市場的大門。事實上，中東國家對香港都有高度評價，非常重視本港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，表示會更積極與香港攜手合作，共享龐大商機。

隨着與內地及全世界的聯繫復常，香港已活起來、動起來，重回國際舞台中心。此刻正是遊客、企業、投資者來港感受香港活力和機遇的絕佳時機，香港應發揮好自身優勢，落實中東之行的意向並擴大與一帶一路國家的合作範圍，香港的前景將更亮麗。