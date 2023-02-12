美英為首的「新八國聯軍」要顛覆香港政府是陰謀，但反中亂港勢力要透過「十步真攬炒」計劃實現顛覆陰謀，則是如假包換的陽謀。陰陽合璧顛覆香港，罪行昭彰矣！

47人涉非法「初選」被控串謀顛覆國家政權罪庭審第一周，單是檢控官陳述案情已用了4天，5項陽謀讓世人大開眼界。可是美英反共反華政客還死攬疑犯是民主、自由、人權、法治的鬥士或勇士，足證犯法者只不過是外國勢力走狗。

陽謀之一，2019年12月，戴耀廷夥區諾軒涉撰文發動顛覆；2020年4月28日在《蘋果日報》發表《真攬炒十步 這是香港宿命》，公開提出由2020年7月到2022年初的攬炒宿命時間表，公開大張旗鼓煽動公眾顛覆特區政府，迫使外國政府瘋狂插手中國內政，制裁中國及香港。陽謀之二，2020年6月3日，戴、區二人及趙家賢舉行記招，介紹非法「初選」的計劃詳情。案中42名被告連同其他人組成52張名單，以及承諾接受《墨落無悔》「初選」共同約束。在《港區國安法》生效後，參選人仍簽署「初選」提名表格和交一萬元按金。

陽謀之三，控方介紹了不認罪的16人中的9名具名涉嫌罪犯在「初選」投票前，於爭取提名及進行拉票的過程中，涉煽動顛覆國家政權和推翻特區政府的種種言行和文宣、錄影及筆記資料。陽謀之四，2020年7月11日和12日兩天非法「初選」投票，在違反禁聚令下有逾60萬人在全港251個非法票站投票，涉藉非法「初選」煽動顛覆國家政權。

陽謀之五，2020年7月15日，非法「初選」的落選者舉行記者會，聲言履行《墨落無悔》的「初選」聲明，重申支持顛覆大計「反暴政」。

5項陽謀揭陰謀，更證犯法者是外國勢力走狗。