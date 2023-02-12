美國最愛假民主、自由之名為所欲為，加上恃住係軍事強國，做乜都唔驚，而拜登最近做的「好事」，莫過於被美國知名記者赫什發表長篇報道，指其係炸毀北溪1號和2號天然氣管道嘅真兇！想不到80歲嘅拜登依然有火，老朽之前話佢政績全係得啖笑，確實「偏頗」，原來太睇小佢老人家。美式自由，不但可以干涉他國內政，生安白造一個理由就可出兵侵略；又可以喺他國建軍事基地，多多要求，美式自由睇真就係夠霸道，一如同文話齋：我是流氓我怕誰！

中美關係因一個流浪氣球推向緊張邊緣，華府煞有介事把事件定性為軍事情報搜集，美國國務院官員表示，從美方U2偵察機所拍攝嘅照片，推斷氣球上裝有天線及偵察器材，並配備太陽能板供電，一口咬定此乃「間諜氣球」。拜登為保衞美國安全起見，於是命令以導彈將其擊落，呢件係佢近期嘅「偉大政績」，老朽之前笑佢行步路都仆幾次，不單止「偏頗」，直頭係歧視，應該負荊請罪！

之不過，因一個流浪氣球而得罪中國，老美始終冇運行！美國國防部透露，擊落中國「間諜氣球」後，國防部立即安排防長奧斯汀與中國防長魏鳳和溝通，但遭北京拒絕。美媒就指出，這並非北京首次拒絕美方嘅通話要求，奧斯汀2021年至少三度要求與中央軍事委員會副主席許其亮通話但被拒絕。原來中美嘅大門雖已打開，必要時就會關上！

國家主席習近平日前會見柬埔寨首相洪森時，不點名批評美國，強調發展不是少數國家的權利，搞意識形態對抗，把經貿科技交流政治化、武器化，強推「脫鈎斷鏈」，遏制打壓別國發展等係強權霸權行徑，不得人心。經習主席一說，中國的大門，睇怕有排都不會為美國而開！