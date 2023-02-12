上周筆者呼籲港府要積極有為協助市民融入內地，把握發展機遇，特別要掌握在內地就學、就業和創業的香港人，聯同內地相關部門和團體，提供到位的支援服務。筆者留意到無論是在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，或是在二十大報告中，「人才」都是其中一個重點。香港要成為大灣區在國際對接的前沿，我們的吸引力就不止於香港本身，更是輻射到整個大灣區。然而，因為內地城市與香港在社會和經濟的制度上有很多未銜接、未規範，令人才在區內流動時，出現很多複雜問題，這都需要港府主動與內地協調，減少人才流動可能出現的障礙。而在之前的問卷調查中顯示，相當多受訪者考慮往來內地發展，都關心醫療和退休保障的問題。

不少港人在內地居住和工作，也有不少人要經常在大灣區穿梭。香港現時有自願醫保計劃，當中不少計劃是包括內地醫療保障，但相關範圍和限制，要視乎計劃條款。另一方面，內地人員一旦來港受僱，理論上便會在內地醫保系統中因為「斷供」而失去內地的保障。但與香港自願醫保需要一直供款不同，內地醫療保險在達到法定退休年齡時，累計繳費達到國家規定年限的，退休後便不用再交費。

據了解，不少內地人員如要離開內地工作或暫停工作，會透過一些途徑避免「斷供」，但這不免存在風險。而對外國來大灣區發展人士而言，複雜的醫保增加行政成本。這都對整個大灣區人員流動造成不利。

筆者認為，港府可先考慮檢視自願醫保計劃，對支持內地醫療費的情況，再依實際情況，設定分層規範，令市民容易明白有關保障，同時減少保險糾紛。中長期而言，港府是否可以建立與內地互通、銜接的醫保制度，讓香港購買醫保的可透過像內地醫保「異地就醫備案」方式在內地使用？

社會保障另一重要部分是退休保障。現時香港強積金是單純的個人強制投資帳戶，而內地基本養老保險實行「統帳結合」模式，即包括了「統籌基金」（省/自治區/直轄市統籌）和個人帳戶，兩者來源與香港強積金中的僱主和僱員強制供款相似，而根據規定，養老保險「關係轉移」，是採用雙重轉移模式，個人部分可全額轉移到退休地，統籌部分則轉移繳費基數的12%。相應在退休領取時，金額也是由基礎養老金（統籌部分，金額依據退休地的政府釐定）和個人帳戶養老金所組成。但要領取養老金，退休時需要達到一定供款年期。而與醫保一樣，如果離開內地工作，更會出現「斷供」問題，甚至出現養老保險「白交」的情況。因此，長遠的人才政策也要思考退休保障制度銜接的問題。

在鼓勵大家融入整個大灣區的建設，在吸引人才來港發展，特別是要成為國際人才高地，筆者認為港府要有前瞻性思考，考慮人才在大灣區流動時可能出現的障礙，社會保障制度的銜接亦不應忽視。