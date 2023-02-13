世界視線：湧歐難民難負荷　設法阻截問題多

歐盟於上周舉行的特別峰會中，有商討如何處理大量難民湧入的問題，如果不共同解決，所產生的民憤會使不少成員國政治不穩定。

首先的考慮是奧地利幾年來一直強調要大力建造邊境圍欄。歐盟國家外圍土地邊界超過7,000公里，其中歐盟與白羅斯邊界建有圍欄1,000公里、土耳其及保加利亞邊界有200多公里，但遠遠不夠，而且防禦能力薄弱，連6米高的柵欄上下都有人設法通過，所以開支不只是建圍欄，還需要監控追蹤系統。

更大的問題是歐盟國家海岸線長達42,600公里，而超過半數以上難民來自地中海的海岸線。就商議建立歐盟邊境圍欄一事，多國認為德國是限制難民湧入的最大受益國，故希望可出資一半，但德國要求歐盟成員國不要將接收到的難民再轉送到德國。

此外，歐盟成員國也建議要收緊「危機國家」的界定，以免一些國家利用來作政治驅逐政敵或迫害少數族裔的手段，另一方面被一些人利用符合「危機國家」界定，出走到歐盟作經濟難民，尋求更好的生活。

受難民問題困擾最嚴重的是德國，如今情況比2015至16年更嚴重，例如德國最大的北萊茵-威斯特法倫州，2015至16年是難民湧入高峰的一年，期間收容了8萬人，去年則是30萬人。目前北德烏帕爾（Upahl）社區在建造貨櫃式臨時居所，居民一直在現場示威抗議，該社區近日開會討論如何可分流一些往其他社區。

政府計劃在2月16日舉行難民峰會，首先要收緊難民申請政治庇護。2022年有44%入境德國申請政治庇護者被拒絕，但遣返安排緩慢，結果全年只有15%被遣返，其餘仍留在德國。審批手續隨時可搞上五、六年，反對黨派要求加快到6個月以內。專家及社工發現，絕大部分申請政治庇護者其實是經濟難民，希望找到更好生活，可是八成以上這類難民沒有中學畢業及職業專長，也有嚴重文化隔膜，吸納他們根本無法解決德國的人才荒。而無論哪一類難民，政府為他們安置及消費生活方面每人每月要花2,000歐元，這種負擔實在驚人。德國政府準備在海外有政治亂局的國家，向其政府及人民宣傳，以難民身份到德國不單止不會改善生活，也會被遣返。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻