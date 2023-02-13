正論：起步慢舉棋不定　復常長跑鬥後勁

復常路上輸在起跑線，要窮追到終點，香港等到上周一才全面通關，以為會迅即振興經濟，然而事實與預期卻有很大落差，的確出入境人流是多了，但考慮到封關3年，開放後來個報復式反彈絕不意外，重點是旺丁是否旺財，對市道是否如及時雨，這一個星期看來，多少起點提振作用，但與疫情前還差得遠，更別說回到最輝煌時期。

高官在疫情下經常表現「精神分裂」，一邊不斷預告財赤千億元要勒緊褲帶，一邊卻歌頌香港好，機遇處處可以吸引人財，一時一樣，市民都被弄得昏頭轉向，最希望了解真實現況。行會成員兼議員林健鋒來自商界，對市況觀察比較貼地，他昨日表示，本港和內地恢復全面通關是好的開始，短期內能為商界帶來一定幫助，但他強調不應期望本地營商環境及經濟能在1至2星期內就現好轉，預計需時2至3個月才有明顯改善，最快要到年底，本港整體經濟才能回復到疫情前水平。

林健鋒認為就目前本港經濟而言，港府有需要「派錢」，下周三現屆政府便要公布第一份《財政預算案》，財金官員昨表示仍未敲定，林健鋒建議港府應繼續向市民派發消費券，亦促請政府透過「保就業」計劃為本地商家提供幫助，先保住能夠重振經濟的本地企業。相信大家心中有數，哪些企業曾經支撐香港，現在卻岌岌可危：旅遊業冰封多時，政府以為送50萬張機票有作用，實在是一廂情願，反而未見官先打三十大板，那些收免費機票來港的旅客，不見得會把省下機票的錢在港大量消費，極有可能沒有下次，現在最重要吸引熟客舊客回來，首先要理解他們為何還未想來香港。

其中一個原因，就是外國人眼中，香港仍然未從疫情走出來，未準備好迎接遊客，最明顯便是街上人人戴口罩，高官以為在宣傳香港活動除下口罩便足夠，但昨日復辦的馬拉松，是國際盛事，港府高層與一眾嘉賓為賽事主持起步禮，卻還是罩不離口，曝光在全世界傳媒的鎂光燈下，難以自圓其說。高官剛結束中東之行推廣香港，不知道有沒有順道取經，去年底卡塔爾世界盃人山人海，元首出席頒獎禮都沒有戴口罩，身體力行，這才是真正復常的象徵，並不是靠宣傳造勢可以改變旅客觀感。

昨日的馬拉松有3.4萬人起跑，出席率接近97.5%，是歷屆最高的一次，雖然有30多名跑手不適送院，但總算順利圓滿舉行，反應熱烈其中一個原因是防疫措施放寬，不用驗核酸或快測，只剩比賽前後要戴口罩，其實是多此一舉，作個模樣以符合當局要求，難道數萬個跑手在比賽中除罩呼吸就不會散播病毒？這次經驗，足以證明香港絕對可以除罩了，只是官員未夠果斷，仍要人人戴上口罩才有安全感，七人欖球賽蓄勢待發，專程遠道而來的觀眾，根本不用送機票，只要不需他們觀賞時戴口罩，已經是很大禮物。

復常路就像馬拉松，起步慢便要鬥後勁，預算案舉棋不定，矛盾忐忑，如何能全力衝刺？對手老早到了終點，香港還戴着口罩氣來氣喘吃力地追趕，勝負分明，潑出去的水收不回，過了檔的客人別以為會回頭，官員若認為以現時態度可以救市，那只能說一句太天真了。