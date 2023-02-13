功夫茶：早獻良策偏唔聽　非法捕獸得人驚

古語有云︰「寧做太平犬，莫做亂離人！」意思即係，遭逢戰亂時人心惶惶，不如太平時代嘅狗狗可以安枕無憂！聽落有啲道理，之不過喺香港地，似乎並唔適用！皆因活喺香港嘅動物，就算有人飼養，都唔係每隻都咁好彩，有啲會被拋棄，有啲會受虐待；假如係天生天養，情況更糟糕！唔單止生存環境不斷受城市發展所壓迫，仲要擔心被不法分子捕捉，變成野味！喺人眼中，本港現時可以話係天下太平；之不過喺動物眼中，隨時恐怖過戰亂！

呢嗱！尋日凌晨喺將軍澳，就有一隻可憐唐狗，因喺寶琳消防局附近嘅山坡踩中捕獸器，發出陣陣淒厲嘅哀鳴叫聲！好彩有熱心市民咁啱路過，聽到哀鳴聲又肯循聲上前察看，喺發現唐狗被困之後，仲立即通知動物保護組織「毛孩守護者」，呢隻唐狗才及時獲救！何解話係「及時」呢？皆因有參與營救嘅義工憶述，唐狗嘅右前腿當時被一條粗大嘅鋼索緊纏着，並且已深陷皮肉，「愈掙扎就愈纏得緊」；假如遲一日先被發現，狗狗嘅右前腿好可能會因為「無血到」而面臨截肢！

不幸中之大幸，係呢隻唐狗最終係受皮肉傷。更幸運嘅係，現場查實仲有兩個俗稱「蓮花夾」嘅大型捕獸器，假如狗狗踩中嘅係「蓮花夾」，傷勢將嚴重得多，隨時有生命危險！講開又講，何解現場會設有捕獸器呢？須知道，喺現行法律下，任何人喺未經許可下，管有狩獵器具或持有捕獸器具，已屬違法，何況現場距離民居並唔遠！假如今次踩中嘅唔係唐狗，而係路經嘅市民，甚或義工同熱心市民營救期間，不慎踩中捕獸器，後果真係諗起都得人驚！

雖則話今次事件係由不法分子安裝捕獸器引起，但歸根究柢，都係港府嘅諸多不作為引起！首先，既然持有捕獸器已屬違法，咁不法分子係從咩渠道獲得呢？當局係咪應該要堵截捕獸器來源，同埋打擊企圖用捕獸器狩獵嘅不法分子呢？其次，港府一直對流浪貓狗以及野生動物問題不聞不問，一方面導致種種悲劇發生，好似話私家車撞傷野豬，有流浪狗咬傷人等，都係血淋淋嘅例子；另一方面，都催生咗一啲偷偷狩獵嘅不法分子！

為解決問題，查實本報一早獻上良策，倡議港府覓地興建「貓狗善終園」，為流浪貓狗提供「一條龍」生養死葬，貓狗唔會隨處去，既可以安穩地生活，又唔會滋擾到市民，兩全其美！假如動動腦筋，將「善終園」概念擴展至其他野生動物，例如對人危害程度較高嘅野豬咁，只要分番開野豬還野豬，就算佔地大咗，依然行得通，仲可以保證到動物嘅福祉，而且有效防止獵捕，一舉多得！倡議雖好，奈何港府未有接受，動物只能自求多福。咁搞法，睇怕遲早連動物都要「移民」囉！