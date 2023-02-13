美國對付中國的策略是經濟脫鈎，它所依恃的是全球最大的進口市場、美元霸權以及對國際金融的操控。去中國化的過程不可能短期完成，而重建全球供應鏈涉及大量的投資、經濟調整、物流的重新安排，即使美國政府不計成本，也需要企業特別是美國以外企業的合作，逐步轉移企業的利潤重心，減少對中國投入的依賴。為此，美國不會要求即時全面脫鈎，卻是從幾個重點來着手。

一是全面封殺中國高端科技產業的發展，關鍵是半導體。封殺包括不再投資中國，也對生產設備的供應封殺。把各個外資（美國友好國家地區，以及它可施加政治恐嚇威逼者）在中國現有的生產鏈遷離，也斷絕半導體科研技術的交流合作，包括驅逐中國半導體的科研人才。但讓美國等西方半導體企業安穩轉移，還留有一定的外貿（低端產品）空間，以保存這些企業的實力，使它們願意接受去中國化。

二是全面轉移美國和西方在華加工貿易往其他國家，近的是墨西哥等歐美邊陲國家，遠的是東南亞與中國爭奪加工能力，以至印度，使中國依賴對外加工的外貿大受打擊，挫傷中國的出口和出口背後的生產供應體系。

這兩方面是在生產貿易方面的脫鈎。除此之外，更重要的是金融脫鈎，驅趕中概股，先在美國，繼而會在英國、歐洲。加強監控英美的離岸金融中心，阻止中國企業從離岸中心融資運作，也企圖控制中國眾多在這離岸金融中心註冊、運作的企業。在國際在岸金融體系同時加強對華的壓迫，趁時機切斷中國金融與國際體系的連接，從伊朗制裁模式進至俄羅斯模式，逐步收緊。

此外，當然還有教育文化宣傳、媒體的攻勢。在市場上去中國化，排斥中國的體系，同時是在意識形態方面推美國化或西方價值化，從社會根本來滅絕中國的文化基礎，用美國化來確立美國的文化霸權，培植中國內部親美親西方、迷信西方、否定中國的勢力。

美國對華的脫鈎政策，便不僅限於經濟範疇，而是全面性，符合混合戰爭要求。正因脫鈎或去中國化要把過去幾十年發展抹殺，扭轉美國對華依賴，靠《明斯克協議》式的欺騙是不足的，而要回歸上世紀80年代對蘇聯的和解戰略，迷惑中國領導層；但不同當年，更在和解的同時加快去中國化，削弱中國抗衡的力量。