大陸對國民黨副主席夏立言近日訪京非常重視，由政治局常委王滬寧會見。雙方認同國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉；雙方也強調盡早恢復兩岸交流正常化，保持良性互動，繼續交流對話，累積互信，以智慧化解衝突。夏立言還說，「把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有甚麼困難不能化解」。

雙方講了不少，從原則到辦法都有共識，惟從新聞發布中未見雙方談到統一問題，然是否關起門來談到又不得而知。不過，統一才是兩岸最重要的問題，才是兩岸關係和平發展的指向性問題，是最終目的；只有實現統一，才能反對「台獨」、粉粹「台獨」和外部勢力的干涉。當今形勢下，兩岸只有盡快展開有關統一的政治商談，「九二共識」、兩岸交流正常化、增進互信溝通才有意義，才能可持續推動，因為「台獨」和統一水火不容。事實證明，統一商談不展開，統一的行動不構成壓力，「台獨」就會猖獗，就會給統一製造巨大障礙，「台獨」分裂和外部勢力就會利用「兩岸只講和不談統」，為妄圖永遠維持分裂現狀大做文章。

大陸推出「和平統一、一國兩制」大政方針解決台灣問題已逾40年，可說條件既已成熟，時機又不等人。說條件成熟，是因大陸各方面的發展和力量，已遠非40年前可比，實現和平統一的背後已有強大的武統後盾，世界沒有甚麼人可以無視這個力量、阻抗這個力量。說時機不等人，是因40年來台灣社會內部的變化，令「台獨」這顆惡性腫瘤長成，迅速擴散，以美國為首的外部勢力更手段空前的支持「台獨」，把台灣當成打擊中國的重要武器。

在這樣的形勢和狀況下，不能讓統一再拖下去，不能讓「台獨」惡瘤繼續擴散，不能讓外部勢力在國際社會外交空間和軍事援助方面更加「武裝台灣」；統一愈拖愈不利統一，統一商談要施壓擺上枱面！