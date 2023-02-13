為了一個來自中國的「流浪氣球」，美國沒完沒了，用導彈打下來猶不解氣，眾議院還煞有介事通過議案，譴責中國氣球入侵美國領空，公然侵犯美國主權。商務部更宣布把6個與氣球有關的中國實體列入出口黑名單，限制取得美國技術。你說老美是不是太無聊？常說心胸決定格局，眼界決定境界，老美心胸狹窄，眼界短淺，與其超級強國地位格格不入。難怪美國霸權日益衰落，一個對偶然飄至上空的流浪氣球杯弓蛇影、小題大做的國家，怎麼看都不像是超級強國。

美國國務院聲稱，中國此類氣球項目在全球40多個國家實施。但當記者質問，如果美國沒有監視這些國家，怎麼知道中國正在監視這些國家？發言人當即語塞，答非所問。這位記者並非無的放矢，說到監視別國，侵犯別國主權，任何國家都無法和美國相提並論，它認了第二，誰敢認第一？由此可見，老美對氣球事件糾纏不休，不僅無聊透頂，更是賊喊捉賊。

說穿了，美國利用氣球事件大做文章，既是為了妖魔化中國，也是以此作為下台階，為國務卿布林肯被拒訪華挽回一點面子。布林肯計劃來訪，中方本來表示歡迎，奈何美方欺人太甚，不但沒有營造友善氣氛，反而加大打壓力度，接連推出多項惡意針對中國的措施。特別是在台灣問題上，美國的介入愈來愈赤裸裸，除了向台灣硬銷火山布雷系統，眾議院議長麥卡錫還揚言要訪問台灣，後來見事情鬧大才推說暫無訪台計劃。你不仁，我不義，美方連最基本的外交禮儀也不懂，中方有何理由讓布林肯來訪？

美國一向霸道，也許認為全世界都要仰其鼻息，都要討好它、遷就它，所以，布林肯想訪華就訪華，根本不必營造友善氣氛。老美甚至認為，他們可以隨便打壓中國，中國既不能反抗，還必須繼續借錢給他們。換作是其他國家，在美國霸權面前敢怒不敢言，當然只能任由擺布。但中國早已表明不吃這一套，布林肯來訪固然不得其門而入，連美國國防部長奧斯汀來電也被拒聽。這就是中國人的原則：你敬我一尺，我敬你一丈。你不尊重我，我為何要尊重你？

別看美國咄咄逼人，其實手上的牌並不多。從美國政客和媒體對一個小小氣球大肆渲染，沒完沒了，就知道他們黔驢技窮，再也變不出甚麼新花樣。