香港號稱文明城市，但令人羞恥的是，食貓狗肉竟然大有市場。儘管本港法例明文禁止屠宰食用貓狗，但有人走法律罅，從內地直送已烹煮再冷藏的貓狗肉到港，新填地街一間持牌新鮮糧食店低調出售。最離譜的是，食環署最少接獲兩次投訴，每次派人「望兩望」便說無發現收隊，反而傳媒輕易在店舖購得肉類並送交化驗，證實肉類帶有貓狗基因。

事實擺在眼前，食環署敷衍塞責、怠忽職守死性不改。傳媒輕而易舉查獲貓狗肉，食環署兩次都無功而還，擺明就是沒有認真去做。貓狗肉這一筆也就罷了，該署卻連最基本的搞好公眾衞生，也是數十年如一日地不作為。別看港府的「打擊衞生黑點計劃」搞得浩浩蕩蕩，其實本港大街小巷污穢如故，僅本報便踢爆佐敦一條後巷污糟邋遢，廚餘污水遍地，以致大小老鼠每天亂竄開餐，吃得津津有味。

這些廚餘大都是大廈食肆所棄置，如果食環署有嚴格執法，罰則又有足夠阻嚇力，小小一條後巷，還會弄得如此恐怖嗎？鼠患豈會愈演愈烈？君不見，港府前年投放逾7億元公帑，用於食環署的防治蟲鼠工作，創過去5年新高，惟食環署年內收集死鼠及捕獲活鼠僅約6.7萬隻，即平均捉一隻老鼠盛惠逾一萬元，而且捉極都有，貴夾廢。現在當局敲鑼打鼓說要打擊衞生黑點，最怕公帑用了，成效不彰。

說來說去，食環署官僚從來沒有用心做好份工，將所有工作都外判，價低者得，從來不理質素和效率，外判了就當責任已了。申訴專員公署曾經狠批食環署的外判街道清潔服務問題多多，承辦商在「過往服務表現」評分中獲零分仍無阻再次中標。在愛國者治港的新年代裏，如此一個不思進取的廢衙門，實在有違市民和國家期望。