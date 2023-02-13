所謂「看好中國」，不能只流於嘴上的說詞，真正的智者如股神巴菲特，就能夠躬身踐行，怪不得他可以從中獲取厚利。早在2008年，巴菲特就看中了一家中國電動車公司，那個時代，汽車業界尚在發展電動車與氫能車之間徘徊，更有不少人懷疑新能源車最終是否能在市場上站得住腳。然而，股神卻早着先鞭，押注在一家當時世界車壇上仍屬初哥的中國公司。

由2008至2022年，橫跨14年間，世界的電動車發展幾經起落，巴菲特入股的中國公司，產品素質亦曾備受懷疑，使股價一度大瀉。難得股神意志堅定，任他外頭濁浪排空，他卻穩坐在釣魚船中，坐懷不亂。有人問巴菲特，會否在跌浪中「減磅」，股神堅決否定這種可能性，為怕旁人不信，他還幽默地說，如果自己突然死掉，人們掘開棺材，一定會訝異地說：「嘿！原來這個老漢還藏着這麼多中國股票。」

巴菲特正是說到做到，堅持看好中國，也看好中國的電動車公司。不過股神也不是就此「一毛不拔」，永遠持股下去。到了2022年的中期，這家中國電動車公司的每月出貨量，已經一舉超越了美國的特斯拉公司，成為當時世界電動車市場的一哥。股神這項長線投資，果然得到了豐厚回報，在2022年，他終於沽出該公司的部分股票，計算下來，14年間的投資回報率，竟然高達30倍！

在同一年，歐洲最大的租賃車公司Sixt，一口氣訂購了10萬輛中國電動車，而且該公司是位於德國。德國向來是歐洲的第一大汽車生產地，如今卻也要向現實低頭，讓大量中國汽車進駐。Sixt此舉，在德國雖然招來不少反華者的非議，但是該公司的慧眼，恐怕將來也會像巴菲特一般，會贏得非凡的回報！