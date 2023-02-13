土耳其發生7.8級地震，多國或地區派員前往協助搜救。香港的救援隊在災區救出3名生還者，令人鼓舞。惟電視台報道時特意圖文並茂講解有救援成員衣服上「USAR」的意思，這便不簡單了。

去問問香港人「USAR是何所指？」十有八九說不出正確答案，說不定會以為是「Unit of Special Administrative Region」。若英文縮寫的認知度夠高，電視台也不會特設一段說文解字，正如有主播講解「HKSAR是指香港特別行政區」，你會怎麼看這班新聞工作者？

電視台可能有鑑於救援隊早前在機場，一個個英文縮寫恍如一串串問號浮現於觀眾頭頂，於是來了這麼一趟釋名解惑。

人與人之間本來就是充斥着互不理解，哪會全人類也能明白自己，問題是，上述縮寫有可能會讓外國人錯誤理解。要知道，西方人對東方的認知異常貧乏，當堂堂美國總統拜登也是柬埔寨與哥倫比亞傻傻分不清；西方傳媒更曾鬧出在地圖上把廣東當成新疆的笑話，其他非政客、記者的民眾，水平會如何呢？

當香港人也對上述縮寫說不出個所以然，西方洋人會否直截了當地望文生義，看成是「United States of America Rescue」呢？災場畫面全球播放，有幾多觀眾看到「USAR」，會清楚那是香港消防處的坍塌搜救專隊「Urban Search And Rescue Team」，而不會誤以為與USA有關？中國救援隊的隊服就沒有這種讓人產生疑問的空間，這種安排就很高明。

反正出現得在地震現場參與搜救工作的，隊隊也是城市搜救隊，難以顧名思義且易引起誤會。有關方面應思考以後派員海外出動時，如何避免再惹誤會。