第25屆渣打馬拉松昨日成功舉辦，這是今年防疫限制放寬後首個予公眾參賽的「M」品牌體育盛事，為本地體壇及全城注入正能量。筆者今年是第10年參加賽事，並且順利完成半馬比賽，感受到的氛圍比上屆更熾熱，不論是本地跑手、海外精英跑手，以及現場打氣的觀眾，人數都更多，「跑步」、「堅持」、「加油」、「勇往直前」，在這一天成為大家的共同語言。

筆者作為大型體育活動事務委員會副主席，認為今屆渣馬舉辦得非常成功，為今年一浪接一浪的體壇盛事開了個好頭。要圓滿舉辦一項盛事絕不容易，這有賴主辦方的努力、政府不同部門的積極配合、商界的支持，還有強大的義工們在背後確保運作暢順，為跑手作出適切的支援。因為疫情原因，今屆賽事在上年一度停辦，但在各方努力下可改期舉行，讓全城再次激發活力，確實意義重大。雖然今年參賽名額只有3.7萬人，與往年的7.4萬人仍有一段距離，但期望隨着社會復常，加上各界的支持，下屆渣馬能再創輝煌，甚至刷新參賽人數紀錄。

盛事化是體育發展的重要一環，我們可透過舉辦更多國際體壇盛事，讓海外及本地跑手互相較勁，提升運動員水平，同時為年輕選手提供展現自己的舞台；更重要的是，體育盛事亦是與眾同樂的嘉年華，有助社會建立熱愛運動、健康生活的體育文化，傳遞無懼逆境、挑戰自我的體育精神，透過讓公眾參賽，鼓勵市民多做有益身心的運動，實踐健康的生活模式。特首去年已經在施政報告提出會優化香港「M」品牌計劃，每年支持至少10項大型國際體育賽事在港舉行，筆者期待當局能持續優化有關制度及增加贊助金額，吸引更多體育盛事在港舉行，讓更多市民都能參與。