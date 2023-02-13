《三字經》開宗明義曰「人之初，性本善」、「苟不教，性乃遷」，借用來批評香港教育的系統性失陷頹敗，導致損失幾代青年，絕不為過。議員和教育界還不從速補救嗎？

為甚麼本是善良的香港年輕一代，生活在強大祖國身邊，兼且無論食水、糧副食品、燃料能源、民生經濟都得到內地的全力支援供應，卻不感恩，反而恐中仇中拒中反中呢？「反送中」就是打正旗號反對自己的祖國，由青年和學生打頭陣掀起黑色暴亂顛覆「親共」政權，甘做顛覆勢力的棋子，完全印證《三字經》的「人不學，不知義」。

終見立法會有遲來的補救，劉智鵬議員提出把中史科列為高中必修科，但竟然還有藉口「壓力大」而反對的聲音。「苟不教，性乃遷」的禍害和迫切性，在這些反對者的眼中仍然不當一回事，敢問香港青年和學生的「性乃遷」遷到甚麼程度？遷一，近百萬即約七分之一港人上街「反送中」，青年和學生當主力，可是九牛二虎之力舉辦的各界抗暴集會才50萬人，危嗎？遷二，逾60萬人參加非法立會「初選」顛覆政權投票，青年和學生為主，政界教界還不覺立在危牆下嗎？

遷三，2019年區議會選舉，建制派陣營大敗，青年為主的黑帽黑罩黑衣黑暴候選人大勝，政綱「五大訴求、缺一不可」成大贏家。「黑雲壓城城欲摧」，請問高中中史列必修科還不重要嗎？遷四，黑色暴亂被捕逾萬人，大多是青年，四成是學生，暴徒所屬學校有道歉嗎？教師有慚愧過嗎？遷五，中共中央政法委點名黃之鋒、周永康、羅冠聰等香港新生代漢奸，這是新中國成立以來首次，香港的教育界和老師們，還不懂醜字怎寫嗎？

「教不嚴，師之惰」，香港教育界還未睡醒嗎？