本月24日係俄烏戰爭一周年，目前尚無停火談判嘅迹象，外界關注如果俄烏戰爭長期化，不僅給烏克蘭、俄羅斯、整個歐洲，甚至給全世界都帶來巨大影響和損失。打仗邊會有好嘢？有道是「兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之」，然而俄烏之戰究竟會打幾耐？

呢！俄羅斯僱傭兵組織瓦格納創辦人估計，戰事可能持續長達3年。俄羅斯副外長則稱，願與烏克蘭喺無預設條件下談判。而對於烏克蘭爭取西方盟友提供戰機，波蘭總統杜達表示，必須由北約全部成員共同決定。咁即係得個「噏」字！

據悉，美國總統拜登將趁俄烏戰爭一周年，於本月20至22日訪問波蘭，佢會發表俄烏戰爭一周年演說，明確表示即將提供對烏克蘭嘅額外援助。幾日前，俄羅斯對烏克蘭發動第14輪海陸空導彈攻擊，密集轟炸烏克蘭基建。若然打多兩年仗，烏克蘭肯定滿目瘡痍，寸草不生，變成一個廢墟！

有英國傳媒表示，烏克蘭彈藥庫存不足，呼籲西方盟友提供彈藥和大炮，以抵禦俄軍的新攻勢。據估計，烏克蘭每天使用大約5,000枚炮彈，相當於一個歐洲較小國家在和平時期一整年彈藥訂單。當然，俄羅斯亦損兵折將，據說俄軍至今可能已經失去了半數主戰坦克。

拜登訪問波蘭，有指將明確強調「只要有需要，美國將繼續與烏克蘭站在一起」。烏克蘭總統澤連斯基貪得無厭，於獲得歐美主戰坦克後，依家已開口希望獲得歐美第四代戰機供應，譬如話美國嘅F16戰機。戲子總統以為天下無難事，只要面皮厚！之不過，美國共和黨人對提供烏克蘭軍援嘅熱情已冷卻，而英揆辛偉誠面對國內工潮，相位都難料，自己唔掂，又點會再發揮「施比受更有福」呢？