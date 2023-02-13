當前的泛資訊時代，訊息比導彈飛得快，故事比坦克衝得兇，訊息輿論戰已成為大國博弈的前哨戰。在間諜衞星滿天飛的今天，一艘肉眼可見但任務是謎的民間飛艇失控飄航事件，經美國政客和傳媒合力炒作而被發酵成為「侵犯主權」、跨國性危害，甚至出動最先進戰機實彈攻擊的國際風波，凸顯訊息輿論的準戰爭功能，彰顯話語權肆意顛倒黑白的霸凌。對於位處大國博弈前緣的香港，最大的啟示是要打好訊息輿論戰，講好「中國故事」。

該來的總會來，該走的留不住。美國的反華纏鬥已成新常態，各種「中國威脅論」持續升級，極限施壓，繼政經外交等「硬對決」，科技、人才、抗疫等社會民生環節亦被升級為戰場。須指出，大國之間相互監視和收集情報並非甚麼新鮮事，無論是高空偵察機、氣球飛艇、解析度高達0.1米的間諜衞星，以至網絡黑客和情報人員等手段都屬「慣常」，基本不會被捲入國家層面的政治和外交爭議。

根據「南海戰略態勢感知平台」（SCSPI）的數據顯示，美國去年大型偵察機在南海偵察就有近600架次。如果每次出現對方情報監察的事件，中方都大肆宣揚，或如美方般出動軍機導彈，中美關係早已不堪設想。相對而言，利用高空氣球進行軍事偵察是19世紀已有的科技，而其偵察功能早隨人造衞星面世而被取代，雖然神秘高空氣球事件屢有報道，美媒亦連日以「中國間諜氣球」作專題報道，但未曾提出「間諜任務」的任何確實證據，便直接指斥「侵犯主權」和涉及全球五大洲的跨國性危害，反映大國角力下的訊息輿論戰已談不上可信度，甚或淪落至不擇手段的齷齪！

美國政客和媒體向來是錯位互補的「最佳拍檔」，伴隨西方價值觀和話語權佔據壟斷優勢，自我道德化、對華妖魔化，「中國威脅論」更被反覆炒作，不管中國做甚麼都會被視為對世界的「威脅」，反映部分傳媒的判斷已盲從意識形態和政治訴求，甘當民粹情緒、政客炒作和主政者政治計算的工具。

至於香港，雖是國際媒體和資訊中心，但80%的國際新聞內容由西方四大通訊社壟斷，加上受特殊歷史因素影響，相當一部分港人盲目信任美西方的制度和價值觀，易被國際反華力量煽惑迷亂，特區政府應加強對市民的思想引導和網絡管理，培養引領輿情的人才和能力，領導社會各界向國際社會講好「香港故事」，打贏「訊息戰」和「認知戰」。

當代公共外交與「認知戰」的交集，已成為大國博弈的一種新形勢，但在西方把持話語權和新聞內容的情況下，輿論主動權的爭奪始終是一場硬仗惡仗，只有秉持「四個自信」，善用「一國兩制」的特殊話語體系，才有可能形成訊息傳播的深層次優勢，增進社會共識，加強向海內外文化和訊息傳播的親和力、感召力和認同感。