沙特阿拉伯是中東的大國，以石油藏量、產量與出口量帶領石油輸出國組織（OPEC）。而所謂石油美元體制，也是該國與美國在上世紀70年代建立起來的。雖然近年產量被美國、俄羅斯趕超，沙特阿拉伯還居全球第三大，藏量與委內瑞拉並列全球最大。由於開採成本極低，為全球最大的出口國，佔近17%，遠超於次位俄羅斯的8%。

世界還處於石油能源時代，沙特仍然是全球舉足輕重的能源大國，和由此帶來龐大收益而成金融資產大國。近年該國進行經濟多元化，把龐大的金融資產轉化投資在國內外的石油產業鏈和其他產業的資產，國內經濟多元發展，效果逐步顯現。2022年，因石油旺銷和漲價，沙特經濟增長達8.7%，其中非石油經濟增長超過6%，成為全球經濟增長最快的國家，超越印度的6.8%。雖然去年第4季度增長率放慢至6%左右，國際貨幣基金組織低估其2023和2024年的增長，可是2022年增長當初也是被國際機構低估，反而是通脹率高估，後者實際只有不足3%。國際機構的假設包含政治的估算，以為烏克蘭戰爭會對石油需求重創。同樣，2023年後的兩、三年，它們的低估沙特增長也是建基於對烏克蘭戰爭帶來衝擊的假設，難以盡信。

沙特阿拉伯近年將本國石油企業在國內外股市上市，把沙特阿美的幾個百分比股權套現，以及非核心的石油企業業務，如後勤、貿易分拆上市，一是尋求國際市場的估值，從而有利其在國際市場融資；二是把套現的資本擴大投入國內非石油產業和建立海外完整的石油生產鏈、供應鏈體系，從石油產業的上游推展至中下游，更好保障其在全球石油市場的收益和寡頭壟斷地位。

沙特的經濟戰略也與波斯灣各阿拉伯國家相同，一起形成強大政經和金融力量，影響力從能源擴及其他。杜拜、阿布扎比、多哈、巴林與利雅得都銳意發展國際金融服務，在沙特政府支持下，利雅得的股市發展尤其迅速。

中國在習近平去年底訪問中東後，正與沙特及阿拉伯國家建立命運共同體關係，看到沙特等的巨大發展潛力，因此督促香港與之合作，特別是借吸引沙特阿美來港上市，打開香港與灣區國家的金融合作，拓展香港今後發展的道路。

美國去中國化的脫鈎，正好讓中國利用香港與灣區國家金融掛鈎，來作反制。