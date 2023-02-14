美國打擊中國、分裂中國一直有兩條戰線，一是「外交戰線」，一是「軍事戰線」。外交戰線，美國一直自恃有據——在新中國成立之前，美國與國民黨當權的「中華民國」有外交關係，國民黨在「國共內戰」中潰敗到台灣，丟失了大陸，國民黨政權即「亡國」也，成了「落草為寇」的割據政權。然而那時東西方兩大陣營冷戰，中美在北韓動刀兵，是交戰國、敵對國，故美國繼續支持國民黨割據政權、繼續其「邦交關係」。與此同時，美台還簽署了軍事條約《美台共同防禦條約》，交織「外交戰線」和「軍事戰線」。

上世紀70年代世界格局發生巨變，新中國經過20多年的獨立自主、艱苦奮鬥，已是美蘇兩大超級大國之外另一大國力量，中美蘇呈三角關係，相互鬥爭，尖銳激烈，錯綜複雜，都在尋找對自己最有利的鬥爭策略，建構敵友轉換。這時中美「化敵為友」，共同對付對自己威脅最大的前蘇聯。到了70年代末，中美共同利益的需要，終於衝破了美台數十年的「外交戰線」，美台斷交，中美建交。

「外交戰線」被破，美台「軍事戰線」隨之自破，《美台共同防禦條約》成了廢紙。不過，美國不可能放棄台灣，在中美建交幾個月後，把《美台共同防禦條約》主要內容搖身一變，成了美國的「國內法」——《台灣關係法》，至此，美台「軍事戰線」由明轉暗。

一晃又是40年，世界格局、中美關係、兩岸狀況又發生巨大深刻變化。白宮、華府、國會、五角大樓已視中國為最大對手和敵人，台灣這張牌要大派用場，美台「外交戰線」要重建，「軍事戰線」由暗再轉明，兩條戰線一起推動，強力衝擊北京「一中原則」，力撐「台獨」分裂勢力，力阻中國統一和中華民族偉大復興。

美台在這兩條戰線玩火，必會挑起台海之戰，迫使大陸武統台灣。這樣也好，美台正在幫着大陸早些實現中國統一！