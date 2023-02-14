房屋問題是香港老大難問題，港府一直列為施政重中之重，奈何多年來始終找不到靈方妙藥，反而藥石亂投，令問題不斷惡化。新一屆政府腦洞大開，破天荒發明「簡約公屋」，以為可以暫解燃眉之急，博得基層掌聲。沒想到計劃剛推出即引來劣評如潮，造價過高還在其次，選址不當最令人詬病。尤其是將啟德商業地皮用來興建簡約公屋，豈止是亂點鴛鴦，簡直是暴殄天物，難怪激起民怨。

港府十幾年前已將啟德定位為第二個核心商業區，除了郵輪碼頭、體育城等核心設施，本來還計劃興建電車、單軌鐵路、地下街等等，吹得天花亂墜。結果呢？電車計劃被否決，單軌鐵路胎死腹中，地下街無疾而終，如今連珍貴的商業地皮也拿來興建簡約公屋，而且一建就是逾萬單位，這不是亂彈琴嗎？

港府奉行高地價政策，導致過去幾年啟德地皮愈炒愈貴，所有私人樓宇皆以「豪宅」包裝，樓價自然不便宜。若能按原本規劃發展，啟德前景確實十分誘人，所以即使樓價不便宜，也能吸引不少中產家庭進駐。誰能料到港府竟不按牌理出牌，忽然在啟德塞進逾萬個簡約公屋，導致第二個核心商業區變質變味，也勢必影響居住及生活環境，拖低樓價，中產人士普遍有上當受騙的感覺，豈能不怨氣沖天。

人同此心，心同此理，啟德居民反對在該區興建大量簡約公屋，並非無理取鬧，而是關乎切身利益，正如中半山居民不可能歡迎在該區興建簡約公屋。港府高官聲稱，簡約公屋及過渡性房屋可起到協同效應及催生社區的作用，可謂九唔搭八，不知所云。若一個社區竟然要靠簡約公屋來協同、催生，那才是最大的笑話。

凡事豫則立，不豫則廢。新一屆政府聲稱要「以結果為目標」解決社會問題，要縮短公屋輪候時間，這種思維當然沒有錯。但過猶不及，推行任何政策都必須平衡各方利益，不能病急亂投醫，更不能以犧牲一部分人尤其是中產階層利益，來討好另一部分人，否則只能添煩添亂，引發更大的社會問題。

中產階層是社會的穩定基石，偏偏一直受到不公平待遇。他們默默耕耘，貢獻社會，承擔最重稅負，享受最少福利，如今連維護自身合理權益的呼聲也被忽視，怨氣之大可想而知。難道港府真的想把他們逼上梁山？