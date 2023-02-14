英國內政大臣去年底才一臉嫌棄地說，低技術移民和國際留學生人數太多，他們還帶同大量親屬到英國，部分人不一定工作或者只從事低技能工作，對英國經濟增長沒有貢獻。當中是否包括一些只從事體力勞動低技術工作的移英港人，自不待言。不過，為了跟着美國反華，英國隨時又可以改變說法。於是乎，早前又到入境國務大臣「表演」，指移英港人對英國的經濟和社區作出非凡貢獻，很榮幸能有這麼多人才以英國為新的家。一班移英港人與有榮焉，飄飄然不亦樂乎。其實這番話的用意旨在「刺激」中國，藉着BNO進行政治操作，倘太過認真便輸了。

老實說，移英港人在這些英國高官眼中，到底是有貢獻還是無貢獻，端視乎閣下「水頭」是否充足。倘港人帶着豐厚資產在當地買車買樓和消費，不佔用當地公共資源，當然是「非凡貢獻」的一群；但問題是，更多拿着BNO移居英國的香港人，資產並不豐厚，租住Airbnb，子女入讀公立學校，工作更是見步行步，大部分只能從事超市搬貨或餅廠工人，連電費也嫌貴而出盡法寶「偷電」。試問這些香港人怎麼可能是「貢獻非凡」？

最近英國又「發錢寒」，指摘滙豐拒絕向透過BNO簽證移居英國的港人全數發還強積金，是打壓香港人權。英國當初的如意算盤是，港人移英一年會流入2,800億港元資金到英國，事實肯定沒有此數，甚至發現很多移英港人根本沒有經濟貢獻，才會發窮惡向滙豐施壓，急欲連強積金都刮走。

物離鄉貴，人離鄉賤。現在不僅人離鄉賤，在英國更是百物騰貴，不管來佬貨還是本地貨，通脹皆猛於虎。民生維艱，政府無能，遂掀起全國性罷工，50萬人上街要求加薪。