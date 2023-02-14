日前，筆者在九龍區一處港鐵站口等候朋友，因為早到，見到站旁有一座佛教慈善機構的建築物，便隨意入內蹓躂。這個道場在台灣名氣極盛，創辦者仍然健在，是一位出家人，早年曾角逐諾貝爾和平獎。道場的迎客者彬彬有禮，溫言軟語，儼然訓練有素。我剛踏入去，正好奇地環顧四周，接待者便禮貌地問：「先生要先禮佛嗎？」

在下心想入鄉隨俗，自然欣然同意，但見道場正中有一個水晶座，雕工精美，遠看有點模糊，大抵是前面雕了一座小山坡，映襯着後面的一個塑像。接待者叫我禮佛，我自然覺得那便是佛像，不然也是菩薩像，便恭敬地問訊作禮。禮拜完畢，我走近一看，卻見水晶座內所塑者，原來不是佛菩薩，而是人像，這人正是該道場的創辦者。

環顧整個道場，只此一座塑像，再找不到任何佛菩薩的掛畫或雕塑，接待者既然叫我「禮佛」，她們也在旁看着我「禮佛」，雙方的訊息溝通理應無誤。既是如此，道場便是在有意無意間，想讓所有來客都對自己的創辦人頂禮膜拜，甚至是敬視如佛。

眾生皆可成佛，在理論上確是如此，但主動叫眾生視自己為佛，卻是另一回事。佛教修行重在破除「我相」、「我執」，切忌自高自大。台灣的佛教界表面上十分興盛，當地近日有一位年逾九旬的和尚往生，中、港、台三地悼念者甚眾，但亦有人將這位出家人譏評為「政治和尚」，是耶非耶，我不敢一言以斷，只是記得過去讀過他親筆撰寫的歌詞，讚頌自己創辦的道場，歌詞的第一句便是「××山上殿宇輝煌，××山上聖賢流芳」。觀乎文字內容，未免有失謙厚，反倒真有幾分像是政治宣傳文章。