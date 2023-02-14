美媒播出眾議院監督委員會主席科默訪問，從氣球事件上綱上線，聲稱中國持續盜竊美國知識產權和專利、操縱貨幣、在大學組織間諜圈、擴展軍力、建立世界經濟霸權，口若懸河，直指「中國是一個問題」。外界因氣球事件對中國展開種種妖魔化描述，人們以荷里活電影《TOP GUN》比喻美國戰機擊落不明飛行物，此言差矣，若論氣球事件的劇本，應是去年另一齣西片《虛無》才對。

就在科默針對中國說出一大堆只有控罪，卻無具體說明的訪問播出後，他在月初發表「那個氣球裏有生化武器嗎？是從武漢起飛的嗎？」的偉論，又被包括走佬英國電台節目黃人主持在內的一眾盲毛翻叮。可見愛因斯坦說：「有兩樣東西是無限的，宇宙和人類的愚蠢。」非常中肯。

試問如果氣球真有諸如生化武器之類不可告人的痛腳，美國定必甫把氣球打撈分析，便已急不及待將中方醜事公諸於世，務求將中國的形象踩進地底。若說美方正以從氣球中取得的黑材料來和中國講數，請別忘記，美國國防部發言人賴德稱，在美國戰機擊落氣球後，五角大樓提出奧斯汀與中國國防部長魏鳳和通話的請求，但「不幸地」，中方拒絕了。這數究竟是找誰來講？既然氣球被擊落至今已逾一周，仍未見美方出招，可見那真的是用於氣象科研的民用飛艇，根本找不出任何可煮重中國米的「可造之材」，得耗些時間來「創造條件」，屆時便考驗世上一眾蠢得交關者的智商了。

不管美國對中國作出的指控有多虛無，只要把氣球描繪成好比會吃人的恐怖生物，渲染中國威脅，向全球販賣恐懼，就算未能成功把中國從其上升軌道中打下來，讓好些國家從此不看中國一眼，不與中國走近，劇本已是取得重大成功。