多年以來，香港殘疾運動員憑着不屈不撓的精神，在國際舞台上屢創佳績，除了「神奇小子」蘇樺偉，余翠怡在過去5屆殘奧會取得7金3銀1銅佳績，上屆東京殘奧「輪羽一哥」陳浩源在羽毛球賽事摘下銅牌，年僅19歲的王婷莛首戰乒乓球賽亦勇奪銅牌。然而有意見指，本港殘疾運動員在職或退役後皆遇到不少困難，相關支援亦有待提升。

現時殘疾運動員主要面對兩大困難，一是場地不足影響訓練。香港體育學院負責提供場地給殘疾運動員訓練，但因場地須與健全運動員共用，殘疾運動員獲分配的場地使用時間不多。據報，曾有運動員6日訓練只有兩日可以使用體院場地，其餘日子須到康文署場所訓練。二是就業困難。按統計處2021年發表的數字，殘疾人士的失業率為11%，遠高於當時整體失業率5.8%。亦有退役殘疾運動員反映因缺乏相關經驗和技能而屢次碰壁，難找合適工作。

針對殘疾運動員就業困難，當局將在今年上半年推出為期5年的殘疾運動員就業及教育先導計劃，提供教育進修獎學金、職業培訓以及生涯規劃等，協助殘疾運動員裝備自己。筆者對措施是歡迎的，相信能幫助殘疾運動員在退役後更快融入社會和開展第二事業。但建議當局定期諮詢參與計劃的殘疾運動員，以檢討計劃的成效及探討改進空間，從而制訂長遠支援措施。至於場地不足，建議體院增加殘疾運動員使用訓練場地的時間，政府亦可探討開放校園空間作運動員訓練用途。

要持續推動本港殘疾運動發展，除加強支援運動員，亦須發掘和培育更多人才。建議當局探討制訂「教練推薦計劃」，發掘及推薦有潛質的殘疾人士，並加以培訓，選拔成績理想的學員代表香港參賽。