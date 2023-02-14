昨天公開呼籲立法會議員和教育界重溫《三字經》，今天必須促請特區政府高官們，尤其是執掌教育政策大權的執權柄者，讀一讀杜牧《阿房宮賦》文末的歷史總結性金句：「嗚呼！滅六國者六國也，非秦也。族秦者秦也，非天下也。嗟乎！使六國各愛其人，則足以拒秦；使秦復愛六國之人，則遞三世可至萬世而為君，誰得而族滅也？」

杜牧這一歷史總結，不就是點出特區政府不抓中史教育、不抓國民教育，遂使香港人崇洋親美英的管治失敗教訓嗎？對此，特區成立時掌教育大權的高官，推通識、廢國教，置通識科為必修科，剔除中史和國民教育是學生必修科，潛移默化、久而久之，終鑄成大錯，為美英帝國主義新八國聯軍在香港搞顛覆中國、「和平演變」國家政權，提供適合的社會條件，大量青年持美英旗幟反政府，不就是說明問題的嚴重嗎？

黑色暴亂以來，美霸、台灣分別接手庇護刑事罪行黑暴分子不在話下，英國殖民主義者搞特別BNO計劃撈一把，竟有14.5萬人瘋狂申請移英，不就是最好的香港教育徹底失敗的證據嗎？香港教育的失敗，既不是數理化，也不是兩文三語，更不是教育不普及，而是國民教育和愛國教育的徹底失敗。獲得特區每年最大公帑資助的教育，竟可以教出不認祖歸宗、不愛自己國家、不滿自己祖國的下一代，甚至對生於斯、長於斯的土地，充滿怨恨、懷疑、恐懼、不安，乃至蔑視、鄙視、敵視，甚至要反對、要打倒、要推翻自己國家。這不是教育徹底失敗、交白卷是甚麼？

禮賓府的桃花在李家超入住後首次結果了，象徵過去25年教育的桃花都是無果之花，今後教育能否結好的果，就看李家超政府了。