踏入兔年，天災人禍不斷，人類的命運似乎困厄更多。土耳其地震逾3萬人亡，約6,000幢建築物倒塌，政府被指縱容「豆腐渣」工程，睇嚟又係「人禍」致傷亡如此慘烈！另一方面，俄烏戰爭持續，本月24日係戰爭爆發一周年，外界普遍預期俄羅斯即將發動新一輪攻勢。

英國國防部指出，俄軍不久前喺武赫利達爾附近嘅一次失敗襲擊可能導致重大傷亡，迫使放棄至少30輛裝甲車。另一邊廂，美國國防部助理部長沃蘭德表示，不反對烏克蘭使用美援武器，打擊2014年被俄羅斯控制嘅克里米亞半島。亦有指烏方準備利用英國遠程導彈施襲。

點講都好，兵凶戰危。俄烏戰爭打咗將近一年，烏克蘭固然被俄軍炸到舉目山河異，無數難民四處逃避。不過，俄羅斯入侵烏克蘭後，自己亦陷入泥淖。俄軍原希望「速戰速決」，奈何美歐好做架樑，大量軍援令烏克蘭頑抗至今。據外界估計，俄羅斯陣亡士兵十多萬，將領陣亡逾20人。俄烏戰事若再打下去，兩國都慘烈，即使俄羅斯最後獲勝，亦傷及國力。

烏克蘭總統澤連斯基仍然到處飛，頗享受繼續做其「丐幫幫主」，手愈伸愈長，除了要坦克、導彈，又向美英法要戰機，總之愈多愈好，「為民主自由而戰」如此神聖，「丐幫幫主」話齋：「你們的錢不是慈善，而是對全球安全和民主的投資！」是以佢激昂振臂一呼，就咁帶出「烏克蘭精神」而當選2022年度「風雲人物」，威到無倫！

為申請加入歐盟，澤氏最近致力整頓國內貪腐問題以符合歐盟要求，該國過去數周亦開除多名涉貪官員。要言之，伸手幫主亦有「公忠體國」一刻，並非只知向美國及西方諸多苛索。天佑烏國平民！