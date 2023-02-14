中國「流浪氣球」風波似愈演愈烈，自中國民用飛艇誤闖美國領空被美軍F22戰機擊落後，一時間，美國與加拿大接壤邊境的上空忽然出現大量不明飛行物，兩國的先進戰機連日來頻頻升空，展開一場含金量十足卻毫不激烈的「領空保衞戰」！

這場「領空保衞戰」鬧劇，耗費的資金及人力物力，遠超一般電影的製作成本，自然吸引各國輿論關注。之不過，中美兩國網民的反應截然不同：美國網民大多認為政府應對不當，有的認為當局反應緩慢，在氣球橫越美國後才將其擊落；有的認為當局派F22戰機升空將氣球擊落是小題大做；也有些反華網民出來指指點點，煽動排華情緒。中國網民的反應則比較簡單，絕大多數都是抱着「吃瓜」心理，即使氣球被擊落，大部分網民也不感到可惜或氣憤，甚至認為能「以小博大」是十分划算！

誠然，有不明飛行物闖入領空，若危害民眾安全，將其擊落也是無可厚非。惟站在中方立場，早已澄清是用於科研任務的民用飛艇，受不可抗力因素才誤闖美國，且飛行高度據報達到6萬呎，遠超商業航空的飛行高度；更重要的是，氣球安全橫越美國，並無造成任何實質性危害，美軍卻執意擊落，自然不爽！除外交手段外，中國國防部的反應更具深意，先拒絕美方提出的兩國防長通話請求，再表明「保留使用必要手段處置類似情況的權利」；換言之，一旦有不明飛行物誤闖中國領空，中方同樣會將其擊落！

不過，站在美國立場，就是另一回事了！雖說中方強調是民用飛艇，但「軍民兩用」向來是中國「特色」，必要時連漁船也可化身登陸艇，何況飛艇又曾飛越多個敏感軍事地點，自然對中方說法有所懷疑。最重要的是，美國號稱「世界霸主」，讓氣球飛入領空已足夠「羞家」，說甚麼也不能讓氣球安然離去，否則顏面何存，又該如何向民眾交代；因此，當事件曝光後，美軍將其擊落只是時間問題！

值得探討的是，美軍何需動用全球最強戰機來擊落一般毫無反抗能力的氣球呢？古語云︰「殺雞焉用牛刀。」美軍如此大費周章，出動最強戰機高調將氣球擊落，在外人眼中，行為形同挑釁，就不怕惹中方反感嗎？特別是國務卿布林肯原定即將訪華，最終被迫推遲；既耗費更多資金，又損害中美關係，難道美國本土就沒其他戰機嗎？出動F22的用意何在？

原因很簡單，就是為了選票！拜登民望一直下滑，從阿富汗撤兵等政策更是為民眾詬病，拜登競逐連任與否，民主黨仍很大機會處於選情劣勢；加上自氣球事件曝光後，共和黨趁機攻擊民主黨，縱是「傷敵一千，自損八百」，仍成功營造出輿論壓力，拜登豈敢怠慢，自然要做一場大騷挽回面子。換個角度看，拜登不惜損害中美關係也要大張旗鼓，不敢留下話柄，或許現時中美關係並非想像中惡劣，至少在拜登眼中，共和黨比中國更具威脅！