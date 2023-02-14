功夫茶：提升績效得把口　虛耗公帑增人手

眾所周知，呢個世界唔一定「人多好辦事」，亦可以「人多手腳亂」，無論政府部門抑或企業，都有所謂嘅「最佳規模」，一旦超出呢個規模，好容易出現架構重疊、職能分散等問題，更可能降低效率、產生冗員等。因此，想提升工作效率，增聘人手並非唯一選項，而「貴精不貴多」先係最好！功夫茶本以為新一屆政府深明呢個道理，才會制訂績效指標；殊不知，上任未滿一周年，各個部門先後提出要開設更多職位，結果梗係惹來各界炮轟！

是咁的︰勞福局提出要開設6個編外或有時限嘅首長級公務員和非公務員職位，仲話要加設22個非首長級人員協助喎。局方解釋，新設嘅職位分別負責人力資源相關事宜、領導香港人才服務窗口、精準扶貧政策等，有助於更進取地吸引外來人才，以及採取精準扶貧嘅新策略。所謂「大軍未動，糧草先行」，要新設職位，梗係要有預算，畢竟所涉款項高達每年逾4,760萬元，對於普羅大眾嚟講，絕對係天文數字。於是乎，立法會福利事務委員會及人力事務委員會尋日就召開聯席會議審議！

相信大家聽完局方解釋，心裏面都會覺得好奇怪！雖則話新職位嘅職責好重要，之但係假如真係開設新職位，咁原有職位又負責啲乜呢？須知道，勞福局一直都負責扶貧，諸如人力資源、吸引人才等，本身都有其他部門負責緊㗎喎！咁會唔會造成職能重疊、職權分散呢？

呢嗱！莫講話小市民唔明，就連立法會議員都諗唔通，不斷喺會議上提出質疑，有啲議員仲表明反對添！有議員直指，政府先前以「共度時艱」為由，裁減社福界1%嘅資助，轉個頭就多個部門表明要加位，質疑「共度時艱」係假，要市民「買單」先真！亦有議員質疑，勞福局想以首長級薪級第4點（D4）新聘一個香港人才服務窗口嘅總監，明明職能同市場上嘅行政總監類似，但薪酬比市場價高約一倍，根本唔合理！

雖則局方強調，以現時資源難以做到搶人才同埋精準扶貧，申請開位嘅決定係「慎之又慎」，但查實說服力欠奉！尤其勞福局唔係一再強調，局方喺扶貧上面好有成就咩？閒來無事又列舉一堆數字，話當局已經幫助咗好多市民；家陣要拎錢，先話現有資源做唔到精準扶貧，算唔算自打嘴巴呢？更何況，喺庫房接近「乾塘」之下，仲要拎咁大筆錢去請人扶貧，係唔係直接派畀市民仲實際呢？

查實資源不足，除咗問庫房「度水」之外，仲有好多解決方法！港府要做嘅，應該係審視並重整現有架構，裁減績效唔好嘅公務員，只保留精英，同時將啲職能重疊咗嘅職位刪除，自然會有大量資源浮現！