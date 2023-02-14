娛圈單打：霸凌歧視不該玩　艾粒亂嚟撞大板

騎呢組合艾粒口沒遮攔玩出火，事緣二人日前在九展舉行Part 2演唱會，竟然不問自取地將電台DJ余迪偉社交平台上的赤膊照放上大屏幕，寫上「迪偉同你浸溫泉」，遭到當事人半夜出Po還擊，直指艾粒長年歧視其性取向及進行職場欺凌，艾粒當堂笠水道歉，可見幽默與胡鬧永遠天差地別。

艾粒不是忘記了荷里活影星韋史密夫，去年在奧斯卡頒獎禮上，因為太太遭受「鬼剃頭」困擾一事被老友基斯洛克擺上頒獎台開玩笑，於是眾目睽睽下兜巴掌摑的震撼畫面吧？莫說勁老死也不代表可肆無忌憚開玩笑，何況艾粒與余迪偉的交情可比基斯洛克與韋史密夫嗎？艾粒是想博有人看不過眼，「自費質你兩大拳」嗎？慶幸余迪偉的回應算是斯文了，更加反襯出言語霸凌者詆毀、蔑視、嘲笑、侮辱弱勢人士，其語言暴力之可恥。

據苦主余迪偉披露，艾粒多年來以「迪偉俱樂部」、「迪偉後花園」來開玩笑，亦曾在明星籃球賽上開咪說：「迪偉掂過個波唔好掂呀，好污糟。」今時今日大愛平權，歧視、嘲笑LGBTQ為文明社會所不容，艾粒仲玩上世紀90年代的爛gag，其封建思想十分念舊。

公眾人物為社會帶來的影響不容小看，正如余迪偉說他曾有前度因飽受職場欺凌、家人歧視，燒炭自殺身亡。歧視別人性取向之人，有否受影視娛樂爛gag荼毒？有幾多迷偶像之人能保持清醒，過濾偶像一言一行，將值得學習的，接收；有失偏頗的，踢走？

世上可供發揮幽默感的題材千千萬萬，「I Love You Boyz」偏要淪為「亂噏不該」，這才好笑。