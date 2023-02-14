正論：外國留難不收手　何苦貼錢買難受

世界旅遊業被疫情冰封近3年，新冠病毒難以滅絕，地球依然要轉，各國為救經濟，爭相解禁吸引旅客，反應卻是兩極，有些地區即使送機票，亦未必吸引到遊客，有些地區不用多宣傳，便有大量捧場客，甚至不諱言當作自己家鄉，即使受留難，也要搶着送錢給外國人用。

日本一直深受中國旅客歡迎，是香港人最熱門旅遊地點之一，自從開放入境免隔離後，不少港人第一時間買機票去日本，但日本卻對來自中國內地遊客留難，要求交核酸證明才可入境，香港人若7日內去過內地，也要交檢測證明，去年底更曾限制本港航班只准飛指定機場，雖然旋即撤銷，但諸多限制，實在令人氣憤，可是不少港客逆來順受，令到日本變本加厲，以防疫為名，限制來自香港的航班數量。

多間航空公司早已宣布取消2月部分往返日本的航班，想不到3月份亦難避免，國泰航空旗下香港快運昨表示須取消部分由2023年3月3日至30日往返香港及日本的航班，國泰航空亦情況雷同，兩者取消航班大約二百班，受影響乘客以萬計，旅遊業人士直言，今次較上次重手，正值櫻花盛放的季節，屬於黃金檔期，很多旅行團因為航班取消，所以要改期出發，甚至取消行程，見財化水，賠了夫人又折兵，導遊領隊又無辜失去收入。4月初復活節檔期，亦未敢樂觀。

中國發展一日千里，歐美與盟友為阻止大國崛起，無所不用其極，旅行社估計日本今年內未必放寬限制，惟有變招，趁與內地通關，發展新疆、蒙古等地的旅行團。故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州，祖國錦繡河山，又豈是小小日本可比，櫻花不是日本獨有，內地櫻花勝地如武漢也遠近馳名，就算香港本身亦有美麗櫻花盛放，而且不用等到3月，現在已經可以免費任人觀賞，機場櫻花園種植近100棵櫻花樹，連日來吸引不少市民觀賞，爭相推介，只是有關方面未有大事宣傳，捉到鹿不識脫角。留港消費亦可以促進本地市道，又何苦捨近圖遠，大費周章，花費不菲遠道去日本，備受針對，貼錢買難受？

香港其實有很多世界聞名景點，美食馳名中外，中西文化融合亦是外國人欣賞的特點，旅遊業一向興旺，只是當局短視，自從內地開放個人遊來港，客似雲來，北水源源不絕，真金白銀送上門，便食老本不思進取，沒有為旅遊產業增值，優勢消磨殆盡，靠兩個主題樂園來招客，遲早會有玩厭一日，上海也有迪士尼，競爭對手不但是外國，內地城市也早已趕上來，疫情改變內地人消費模式，海南等旅遊勝地愈來愈旺，不單止自己中國人捧場，外國人也捨香港而多去內地這些地方度假。

旅遊業需要持續性，送機票效果頂多是短暫振奮，曇花一現，歸根究柢都是要底子厚，才可以反彈夠力，復甦夠快。香港本來閃閃發亮，但港府無能，倒行逆施，經濟衰退，治安崩壞，幾乎日日有血案，昨日大埔舊墟遊樂場匪徒，光天化日下用牛肉刀打劫傷害阿婆，香港淪落至生人勿近，自己趕客，也難怪本地人湧去外國旅行了！