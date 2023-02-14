世界視線：美國去中國化　北京怎樣應對

美國用去中國化的經濟脫鈎來打擊中國對美國世界霸權的挑戰。中國是像日本、歐盟的順從，或是像蘇聯的分庭抗禮，抑或是另闢蹊徑來應對呢？

日本、歐盟因有美國駐軍，在二次大戰後均未能成為真正的主權獨立，對美國是無以為抗。蘇聯在共產黨革命以後一直與西方鬥爭，西方初是八國聯軍式的侵略，失敗後對蘇聯封鎖。二次大戰後美國統一西方，蘇聯再不能如前與德國妥協，打開西方封鎖，便只能借大戰戰勝德國強佔東歐，建立華沙公約體系，擴大本身與美國對抗的軍事與經濟空間。70年代以前，蘇聯經濟、政治、科技都發展得不錯，在美國還未完全收編西歐列強及其海外地盤前，蘇美競爭是勢均力敵。

然而，日本、歐盟的復興，使美國經濟力量大增。中國的轉向，使冷戰的均衡局面受破壞。美國列根政府的軍備競賽，進一步削弱蘇聯的經濟發展。蘇聯意圖以改革開放來改變劣勢，卻把持不穩，被美國借和解政策在政治上顛覆蘇共體制，挑撥國內政治矛盾和與東歐的不平等關係。蘇聯瓦解造就了美國一統全球的局面。

蘇聯的教訓是改革開放與和解政策沒有政治警覺，不了解美國背後陰謀和市場化對舉國體制工業化、社會經濟發展的衝擊。蘇聯共產主義始自對資本主義的否定，但否定源自資本主義，也需要與在全球佔優的資本主義對抗，一開始便是強弱不等，用國家壟斷的舉國體制（包括全民動員）才可與資本主義根深柢固的市場壟斷競爭。若放棄國家壟斷，也取消全民動員，資本主義的市場優勢會在蘇聯開放中把社會主義的制度與經濟破壞，90年代俄羅斯和東歐的潰敗便是結果，只有普京強權回歸才可免俄羅斯的進一步崩潰。而西方與俄國在過去20多年的較量，也迫使普京回歸部分蘇聯體制。

中國成功，是因為中國納入美國的國際體系之內，與美國合作，助其瓦解蘇聯，經濟上打敗日本對美國的挑戰。當然，中共勝於蘇共，習近平的反腐效果近似普京在俄羅斯的強化政權力量，但由此使中國的復興脫離美國的政治控制，中國構成對美國比日本、歐盟更大的威脅，美國便要用對付蘇聯的戰略施諸中國。

前車之鑑，中國不可能再像蘇聯的閉關自守應對美國的去中國化，或許中國的戰略應是去美國化和更大的國際化。

研究所所長 陳文鴻