產評：利率高企礙復甦　港樓弱景氣更糟

美國近次加息雖然僅四分一厘，但明言今年沒有減息的條件，意味利率會持續高企。更讓人擔心的是，俄羅斯擬於下月再度減產以挺油價，產油國亦無意為此而增產，一旦能源價格再度飆升，勢令歐美的高通脹更難治理。美息易升難降，港元聯匯機制下，香港只有「跟」的份兒，誠然會阻礙疫後經濟復甦步伐。更令港人感無奈的是，阻礙樓市復原的「辣招」至今仍未退場，樓市積弱，資產效應與消費信心皆打折，企業資本周轉能力受限，盈利前景不明朗亦限制港股估值修復動力，經濟景氣走不出低潮，疫後復甦兌現無期，港府實責無旁貸！

近日傳來有大型收租房託宣布供股計劃，其可圈可點的一個集資理由，乃預計未來一、兩年樓市資產重估會帶來不少投資機會，意味預期樓市調整將持續。兩地既已全面通關，理論上香港經濟可走出疫情陰霾，但作為香港樓市主要參與者的企業，仍看淡樓市後向，歸根究柢，乃樓市政策失誤，掣肘復甦步伐。

從房託「世紀供股」計劃可見，企業相當重視利率持續高企的問題，着手進行新融資以應付債務成本，利率因素將持續限制企業在疫後的發展步速。再者，這明星房託若有集資壓力，理論上可選配股集資一途，如今選擇以大折讓供股，某程度反映港股交投與氣氛，未能配合進行大型配股行動，故只有轉而打股東主意，伸手要錢。事實上，低位反彈過後，港股氣氛似強還弱，外資參與度未恢復，內地資金亦自身難保，企業要進行大額融資活動，非表面般可為。若然股市表現走先經濟景氣的說法無誤，香港經濟前景，不用畫公仔畫出腸來。

對地產企業而言，利率高企，項目發展利息成本升；可是新盤銷售緩慢，資金回籠進度不明朗；而過時的辣招稅政策限制樓市發展，故部分債務較重的企業成沽售對象。發展商為控制風險，審慎投資是必然對策，繼東九龍黃金商業地流標後，最新有鐵路物業發展項目流標。對經濟景氣影響甚大的樓市如此不振，港人對疫後經濟復甦的信心，可以從何談起？

要知道，香港財政依賴土地收入，市場對土地發展意欲持續低迷，意味政府財政難以樂觀，財赤情況或難斷尾。私營樓市氣氛低迷，非但整個產業鏈如建材、建築、物管、法律服務等行業景氣受累，樓市新供應與預測有落差，意味港府的建屋目標不無挑戰。

本來港人都希望疫後經濟可以否極泰來，但香港在退出防疫方面明顯滯後區內競爭對手，要追回失地，本就須更大力度來挽回，偏偏港府獨愛歌頌、實事少做，並未有爭取時間提振金融與地產兩大戰略板塊的資產效應，推動經濟復甦落得事倍功半，即使兩地通關，暫難預計市道何時才可復甦至疫前水平。

港府只管口裏唱好香港，實際施政卻倒行逆施，經濟搞不好，港人搵食依舊不容易，外資、內資也會轉移至其他景氣更明確、信心更高昂的地方投資。面對區內激烈競爭，香港瓣瓣都落後於人，翻身猶如水中月！繼續下去，港人除了北上與外闖，還有更好的出路嗎？