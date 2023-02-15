娛圈單打：狐狸形象入晒腦　自認八婆都冇用

「安心偷食」事件爆發至今近4年，男女主角皆密謀翻身，到頭來皆一蹶不振。「壞咗」的許志安去年10月為復出試水溫，奈何反應平平；女主角黃心穎情況更差，即使一直Keep住出Po博Like，網民完全不受落，然而她並無氣餒，日前推出英文新歌《Crown Me》，親自作曲作詞兼自認「八婆」，MV更性感上陣，網民一樣不賣帳。

心穎憑歌寄意，反問「自己已作出改變，為何大眾仍然認為她未夠好？」唉傻女，所謂寧畀人知，莫畀人見，想當日她偷食人夫，還是天后的老公，一旦曝光肯定不為世所容；詎料這段不倫關係不僅曝光，更是有片直擊，全球網民皆可見到她是如何採取主動，如何百般挑逗，許志安又是如何欲拒還迎，嘴來摷去。這段片至今仍在網絡輕易看到，「狐狸精」形象深入民心，翻身真是談何容易。

「唔知醜」、「面皮厚」、「發姣」、「終於明白點解佢黐住泥鯭」只是網民「輕量級」批評，更難聽的留言隨處可見。須知藝人最講求形象和觀眾緣，形象一旦被毀，觀眾一旦厭棄，還怎麼會有她的位置？再說，心穎本身並非甚麼天后級人馬，娛樂圈多佢一個唔多，少佢一個唔少，何況比她更青春漂亮的新星每年大量湧現，她又有何賣點繼續佔一席位？

當然，心穎今次是自資出歌，這是她的自由，但正如口痕友話齋，即使復出，有甚麼角色適合她演？舞小姐？第三者？脫星？還是拍避孕套和情趣用品廣告？一子錯，滿盤皆落索。心穎當初行錯這一步，就該預咗會有這個後果。