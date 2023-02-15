功夫茶：荃灣海濱臭沖天　解決污水要志堅

各位，面朝大海，春暖花開，真係令人心曠神怡！而浪濺長堤，海風吹起秀髮，同愛人手牽手漫步其上，你話幾咁浪漫！之不過，荃灣西對出嘅藍巴勒海峽，個名就靚嘞，可惜海濱一帶被指因污水渠錯駁到雨水渠，荃灣海濱竟然臭氣沖天，居住喺附近嘅居民苦不堪言。大佬呀！買層面對大海嘅豪宅，日日吸到「屎味」嘅空氣，問題仲要拖咗20多年都未解決，你話情何以堪？

事實上，荃灣海濱長廊爆臭，引來市民投訴、區議員關注、立法會議員多次質詢討論，20多年嚟，臭味依然未解決！早喺去年5月，有議員質疑政府採用蠔殼淨化海水嘅方法是否可以解決臭味問題？時任環境局局長就指當局需從「截污」入手，又廢噏一大輪如何如何，結果係蠔殼處理污水及污染物效用不大！以政府搞環保一事無成，一個膠袋徵費都拖足十多年，都真係二三線，好難變！

呢嗱！為解決臭味問題，渠務署去年8月向荃灣區議會提交文件，建議喺環宇海灣第3至6座附近興建旱季截流器，附近居民群起反對，於是就建議喺荃灣公園興建，之但係又惹嚟另一批居民不滿。有荃灣區議員質疑旱季截流器成效，反對政府嘅新選址，要求政府撤回方案，該區區議會嘅環境、衞生及氣候變化委員會將於明天討論相關議程。

其實，安裝呢啲截流器都唔係乜嘢新聞，記者翻查資料，立法會早喺2017年通過撥款，於荃灣禾笛街、街市街、海壩街和眾安街安裝4個旱季截流器，以改善荃灣海濱水質及附近環境；之不過，事隔多年工程仍未見顯著成效。

其後，觀塘和紅磡區都有安裝。政府去年8月再提出有關方案，望解決荃灣海濱臭味問題。呢個解決方法，根本係「舊瓶舊酒」，毫無新意！何況，由於旱季截流器有一定體積，而且過濾污水嘅功能存疑，令居民擔心氣味難除，更會帶來噪音問題，有關計劃遭到環宇海灣一帶居民反對，政府又一度暫緩建議。事隔半年政府又回魂，喺今年初重新建議，喺荃灣公園內嘅兒童單車公園及相鄰設施嘅部分用地，興建旱季截流器。之不過，單車公園鄰近居民如映日灣嘅住戶，同樣反對。

安民之道在於察民疾苦，要徹底解決海濱長廊臭味問題，政府多次重申荃灣海濱海水臭味主因係區內有劏房污水渠管錯駁至雨水系統。既然係咁，區議員質疑當局點解唔加強執法，處理區內違法劏房錯駁喉管，從源頭解決污水渠錯駁問題，先至係治標治本之道！同時，應從海床入手清潔海洋本身嘅污染物；問渠哪得清如許？源頭再無屎水來！解決污水切勿怕難避事，人生有幾多個20年可以再蹉跎？