世界視線：歐盟政治陷亂局　柏林大選是開端

由於出現不少錯誤及疏漏，德國聯邦憲法法院推翻了2021年9月26日柏林市地方大選的結果，並且規定2023年2月12日舉行重選。這次選舉出現重大政黨支持度的變動，也預示德國以及歐盟成員國政局發展的新趨勢。

首先是中間偏右的基督教民主聯盟（CDU）的支持度達戲劇性的28.2%，上升達10.2%，也是1999年以來最好成績；極右的德國另類選擇黨（AfD）得9.1%，上升1.1%；中間偏左的德國社會民主黨（SPD）得18.4%，下跌達3%，是歷史上最差成績；綠黨得18.4%，下跌0.5%；左翼黨得12.2%，跌1.9%；自由民主黨（FDP）得4.6%，下跌2.4%，因為不足5%門檻而出局。

這個結果帶來非常大的政治亂局，首先是德國中央構成「交通燈」執政政府的社民黨、綠黨及自由民主黨全線下跌；其次是柏林市執政「紅綠紅」政府的社民黨、綠黨及左翼黨同樣不受選民支持。相反，強烈批評中央政府的基民盟及另類選擇黨就得到選民大力支持。另一個驚人的現象，是今次柏林大選開票結果，是社民黨比綠黨只多得105票，這是從來未有過、綠黨得票幾乎追及社民黨（1863年創黨）的現象！

按照今次柏林大選的得票，雖然基民盟成為最大黨，但相信它無法得到其他政黨支持，成立它主導的執政聯盟，很大機會還是由受挫敗但議席還過半數的「紅綠紅」聯合政府執政。不過，令社民黨捏一把汗的是，今次選舉若果少拿這105票，從來和基督教民主聯盟或巴伐利亞州基督教社會聯盟爭第一或第二大黨的社民黨，會承擔歷史上第一次淪為第三名的羞恥，而綠黨明顯也在這取替社民黨的政治路途上奮進。

德國人民有一種睿智，就是往往利用地區大選選票挫敗執政中央政府，以警告其執政路線的重大失誤。今次選後右派另類選擇黨的黨魁克魯帕拉就認定選民在表達他們強烈反戰的聲音，並公開責備政府在俄烏戰爭拱火：（執政黨）這戰爭導向受到（選民）懲罰！

克魯帕拉的觀點是否正確，會於今年10月8日分別在黑森（Hessen）及巴伐利亞（Bavaria）二州再一次被驗證。這個懲罰火燄也相信會在歐盟不少成員國中蔓延。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻