正論：台灣重開自由行　經濟始終要先行

在民進黨政府刻意政治操作下，台灣不僅與大陸的交流幾近中斷，與港澳亦是波瀾不興。經濟數據一片向下，台灣當局亦不得不低頭，向港澳旅客招手重振旅業。台灣陸委會宣布，本月20日恢復港澳居民赴台申請，並取消新冠疫情期間實施的港澳居民入境管制，意味香港人又可到台灣自由行。在日本惡意限制本港航班升降量之際，台灣此舉肯定可以起到搶客作用。

陸委會表示，台灣疫情穩定趨緩，為推動疫後健康有序交流，下周一上午9時起一般港人可透過「港澳居民網絡申請臨時停留許可（網簽）」網頁申請赴台，或事先到移民署「境外人士線上申辦系統」申請入出境證。至於去年11月7日起開放以團體方式赴台觀光措施將不再辦理。事實上，台灣之前雖開放本港旅行團赴台，但手續繁複，提交眾多資料，又要驗核酸，故出團數量有限。本港旅遊業界估計，相信航空公司會因應情況加開航班，料港人下月赴台會有顯著增加。台灣藍營立委對此亦大表歡迎，認為有助振興旅業和經濟。

尤其日本今年1月開始，不斷限制本港航班升降數量，國泰和香港快運下月又要取消約200班來往日本的航班。台灣此時向港澳旅客招手，搶客意味彰彰明甚。以港人之熱衷外遊，部分人長達3年甚至更久未有踏足寶島，相信開放自由行後將可捲起一陣熱潮。

事實上，台灣今年經濟前景並不明朗，台灣當局公布去年第四季度經濟增長率，概估衰退0.86%，不僅終結當地連續26個季度正增長的趨勢，更是2008年國際金融危機以來最大減幅。屋漏偏逢連夜雨，台灣當局日前又發布2022年12月外銷訂單數字為521.7億美元，比前年同期大減23.2%。這是繼去年11月後，再創14年來的當月最大跌幅。2022年全年訂單金額衰退1.1%，為3年來首次出現負增長。

台灣一直是出口導向型經濟體，出口佔整體GDP比重達六成以上。當地傳媒報道，2021年台灣經濟增長率曾達6.53%，以出口貿易對經濟增長貢獻最高。當年出口增長率高達29.3%，其中對大陸出口佔總出口的43.9%，折算下來，就佔對出口增長總貢獻的37%。惟到了2022年，對大陸出口衰退1.6%，受此影響，台灣出口增長率掉到7.4%。

既然經濟數據不妙，前景並不看好，開放門禁重啟觀光業便是明智之舉。不難估計，開放港澳旅客自由行只是第一步，下一步必然要對大陸旅客開放。目前全球多個國家都出盡辦法爭取大陸旅客到訪，皆因大陸旅客已成全球最大消費群體。泰國在今個新春吸引180萬名大陸旅客，連同其他亞洲區旅客，預計帶來逾13億美元收入。台灣一味閉島自守，無異於將財神拒諸門外。從「九合一選舉」結果可見，台灣人對民進黨盲目反中已深感厭倦，現在就看他們是否聽從民意了。